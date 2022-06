By

Signorini in vacanza a Mykonos proprio con Loro! Il conduttore esce allo scoperto dopo il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip ha tenuto col fiato sospeso milioni di italiani per sei mesi. Il conduttore Alfonso Signorini in compagnia delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno portato a casa ascolti da urlo.

Quest’ultima edizione del reality show ha fatto molto parlare, più in negativo che in positivo. Alcune dinamiche non sono piaciute al pubblico, mentre altre nono sono state approfondite abbastanza. Diciamo che gli ascoltatori hanno seguito il GF Vip continuamente, ma si sono un po’ annoiati.

Alfonso Signorini adesso esce allo scoperto. E’ in vacanza a Mykonos in una compagnia inaspettata. Vediamo insieme con chi si trova il conduttore

Signorini in vacanza a Mykonos con le Princesse: il conduttore esce allo scoperto dopo il Grande Fratello Vip

Le Princesse sono tre sorelle etiopi che hanno partecipato al Grande Fratello Vip. La maggiore di loro, Jessica Selassié, ha anche vinto il reality show.

Le tre sorelle non hanno avuto vita facile all’interno della Casa. Prima di tutto perché non erano molto conosciute quando hanno varcato la porta rossa. Nonostante ciò, molti italiani si sono affezionati da subito a loro, mentre esce il nome della mamma di una vippona per la prossima edizione.

Lulù e Clarissa sono state però riprese molte volte da Alfonso Signorini, soprattutto quando hanno parlato della beniamina del conduttore, Katia Ricciarelli.

In più episodi il soprano ha usato frasi razziste nei loro confronti, come ad esempio “Vai a studiare al tuo paese“.

Il conduttore ha sempre chiuso un occhio in merito a ciò utilizzando la scusa che voleva una edizione del GF Vip meno pudica e con poco politically correct, mentre salta il concorrente più discusso.

Ma quando, invece, Lulù è esplosa contro Katia o anche Clarissa ha espresso il suo pensiero sulla gieffina in merito al suo comportamento sul suo profilo social, Signorini ha subito ripreso il loro modo e le loro parole.

Come si suol dire: “Due pesi e due misure”.

Adesso, Alfonso Signorini viene ripreso proprio in compagnia delle Selassiè a Mykonos. E’ già il secondo video che vede protagonista il conduttore con le tre sorelle.

Addirittura, l’ultimo video viene proprio pubblicato dal magazine di Alfonso, Chi.

Sotto il post, tantissimi commenti che approvano o meno questo loro incontro.

Alfonso Signorini ha cambiato parere in merito alle sorelle Selassié dopo il Grande Fratello Vip? O cercava solamente di proteggere una Katia Ricciarelli che si trovava molti coinquilini contro? A voi l’ardua sentenza