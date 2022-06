Qualcuno ha detto festa da urlo? Ecco il diciottesimo più in degli ultimi tempi: Guendalina Tavassi ha fatto il botto! Il party è riuscito alla perfezione, e noi non possiamo non raccontavi tutti i dettagli inediti.

Guendalina Tavassi è senza dubbio un nome che al momento sta facendo molto scalpore. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, in coppia con il fratello Edoardo, è tornata al centro delle scene, ma questa volta per festeggiare un evento unico. Si tratta della festa della sua primogenita, Gaia, ecco come ha festeggiato l’ingresso in società da adulta la figlia avuta con l’ex compagno.

Che sia una mamma molto particolare non ci sono dubbi, e Guendalina Tavassi non poteva non organizzare una festa sopra le righe! L’ex naufraga ha volutamente abbandonato l’Isola e il fratello, Edoardo uno dei concorrenti, perché non poteva assolutamente mancare a uno degli eventi più importanti per la propria figlia.

La piccola Gaia, non è più la piccina di casa, è ormai una giovane donna. Uguale alla mamma, conosciamola meglio, soprattutto perché i festeggiamenti non potevano non essere in linea con il loro stile.

Guendalina Tavassi: le foto della serata e altri dettagli

L’Isola dei Famosi ha permesso di conoscere altri lati del carattere della donna, ma anche i membri della sua famiglia. Infatti, le dure parole su Edoardo non lo risparmiano, ma testimoniano la limpidezza con la quale la coppia ha affrontato il percorso. Così, tra una parola e l’altra, non possiamo non raccontare tutti i dettagli della festa e della festeggiata. Conosciamo meglio Gaia.

Dai palloncini rosa, alle luci e ai peluche, la festa di Gaia si è colorata di lustrini e paillettes! Le due sono come delle gocce d’acqua, uguali e stravaganti, ma senza dubbio simpaticissime. Correva il 2011 quando Guendalina partecipò al Grande Fratello e parlò della sua primogenita, avuta con Remo Nicolini, ex compagno. I due non si sono lasciati molto bene, ma per amore della figlia, questa volta hanno fatto un’eccezione.

Erano presenti anche gli altri due figli, Sasy e Chloe avuti dal secondo compagno, Umberto D’Aponte, protagonista di una storia travagliata e guai con la legge. Nonostante tutto, la Tavassi ha goduto di una dolce compagnia, quella del suo attuale compagno Federico Perna, il quale non ha esitato a farle una bellissima sorpresa quando è tornata dal reality.

Così, l’ex naufraga non ha davvero badato a spese. Sia per la location da urlo davvero costosa, che per il vestito rosa firmato, e tante altre prelibatezze, la figlia ha festeggiato un compleanno da sogno!