Matrimonio da sogno per l’ex Miss Italia, che nozze! Il bel calciatore l’ha aspettata all’altare, e poi l’evento è stato davvero magico. Ecco di chi si tratta, con tutti i dettagli e retroscena inediti.

Ogni matrimonio è fonte di gioia, ma quello dell’ex Miss Italia, la reginetta del concorso di bellezza più in voga, non può non essere su tutte le pagine. La proposta è arrivata all’improvviso, in un momento del tutto inaspettato, e da lì gli eventi hanno preso naturalmente il loro corso. Come se non bastasse, l’organizzatore di eventi più richiesto, Enzo Miccio ha curato ogni dettaglio, realizzando le nozze che tutti desiderano.

Il vestiario è stato grande protagonista, perché i due sposini erano elegantissimi. Infatti, gli scatti più attesi non sono tardati ad arrivare. Galeotto il 2019, da allora la coppia non si è più separata, anzi sono stati sempre più uniti.

Scopriamo di chi si tratta, ma soprattutto non perdiamoci gli scatti del lieto evento.

Matrimonio da favola: ex reginetta e calciatore incantano

Non è l’unico matrimonio di cui si sta parlando. Di recente, un personaggio molto amato ha deciso di dare quest’importante svolta alla sua vita, sposandosi con la compagna di una vita. Il protagonista in questione è l’ex vippone più amato dell’ultima edizione che convola a nozze, insomma un evento tanto inaspettato quanto unico. Così, a farli compagnia arrivano l’ex Miss Italia e il calciatore, che coppia!

Si tratta di Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli! Come già accennato su, la coppia si è conosciuta nel 2019, anno nel quale già entrambi avevano raggiunto parte dei loro sogni. La proposta è arrivata alla vittoria degli europei, in un momento spontaneo e di immensa gioia per il calciatore. Scopriamo meglio chi sono.

Rachele vince Miss Italia nel 2016, periodo nel quale si dice abbia avuto una relazione e flirt con il corteggiatore di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi, ai tempi non si parlava d’altro. La notizia è poi andata a scemare, poiché si tratta comunque di una ragazza piena di speranze e voglia di fare, infatti è una modella molto apprezzata. Anche Gaetano sa il fatto suo, è un centrocampista di talento, gioca nella Fiorentina ed ha origini pugliesi.

In chiesa si sono presentati in maniera impeccabile. Lei con un abito morbido con le spalle scoperte, così romantica da incantare tutti. Lui in abito nero con tanto di papillon. Artefice della festa dopo la cerimonia è stato proprio l’organizzatore di eventi più chic, Enzo Miccio, loro amico fidato.

Infine, di recente, si è parlato di un viaggio di nozze anticipato per un’amata coppia, ma del resto ci si può aspettare di tutto dai personaggi del mondo dello spettacolo: dai viaggi improvvisati, ai matrimoni da sogno!