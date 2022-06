Anticipazioni Uomini e Donne: lei non ci sarà, brutto colpo per la De Filippi

Lei non ci sarà! Anticipazioni Uomini e Donne: brutto colpo per Maria De Filippi

Uomini e Donne è appena finito per la pausa estiva. Anche quest’anno Maria De Filippi si è portata a casa numeri da urlo.

Il dating show appassiona milioni di italiani che non smettono di credere nel vero amore, proprio come i cavalieri e le dame nello studio di Cinecittà.

A fine agosto e inizio settembre Uomini e Donne ripartirà e la conduttrice sta già pensando ai papabili nomi per il Trono Classico. Tutti pensavano che un ex volto sarebbe tornato nel programma, ma arriva il brutto colpo: Lei non ci sarà.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Lilli Pugliese non ci sarà: brutto colpo per Maria De Filippi a Uomini e Donne

Lilli Pugliese era una delle corteggiatrici di Luca Salatino. Il tronista, arrivato alla scelta con lei e Soraia, decide di uscire dal programma proprio con quest’ultima spezzando il cuore di Lilli.

Il pubblico, Maria De Filippi e Tina Cipollari applaudono ed elogiano il comportamento della corteggiatrice. Anche Luca rimane stupito dalla ragazza e la abbraccia calorosamente al centro dello studio.

Mentre Ida Platano ha un colpo di testa che fa discutere, Lilli è tornata alla sua vita. Prova ancora del dolore per la scelta di Salatino, ma adesso ha compreso per quale motivo il tronista non ha deciso di uscire con lei.

Essendo che la Pugliese ha conquistato tanti consensi dal pubblico, Maria De Filippi la vorrebbe sul Trono Classico a settembre. Lilli cosa ne pensa?

Questa domanda le viene posta spesso e l’ex corteggiatrice risponde una volta per tutte: “Mi avete fatto questa domanda in venti mila. Sì ragazzi, andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!“.

Nessuna proposta è ancora arrivata a Lilli che comunque non sa se accetterebbe. La dama ha sempre detto di non vedersi “protagonista”, ma piuttosto “principessa“.

La Pugliese rispondendo ad alcune domande su Instagram elenca i suoi lati migliori e peggiore.

“Il mio miglior pregio è che so ascoltare le persone” rivela la ragazza e continua: “Il mio peggior difetto e che delle volte faccio fatica ad esprimermi. Vorrei essere un po’ più tosta e meno sensibile così da non prendere più batoste nella mia vita in generale”.

Mentre una coppia è già in crisi dopo un mese dalla scelta, nei sogni di Lilli c’è quello di costruire una famiglia unita, ma anche quello di realizzarsi nel suo ambito lavorativo come sarta o stilista.

Per quanto riguarda la scelta di Luca Salatino, l’ex corteggiatrice rivela al magazine di Uomini e Donne quello che pensa veramente.

“Non nego che ho passato qualche giorno particolarmente difficile perché mi sono chiusa in me stessa, purtroppo quando sto male tendo a farlo” confessa Lilli e conclude: “Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perché in molti casi i simili alla fine si capiscono meglio e credo sia per questo che tra me e lui è andata così”.

Il brutto colpo per Maria De Filippi arriva ora a giugno, ma magari di qua a settembre le cose cambieranno. Cosa ne pensate voi di Lilli Pugliese sul trono di Uomini e Donne?