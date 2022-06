Crisi dopo un mese dalla scelta? L’ex Uomini e Donne ammette tutto

Uomini e Donne ha consacrato il loro amore, ma ad un mese dalla scelta la coppia sembrerebbe essere già in crisi. Il loro legame riuscirà a sopravvivere alle prime difficoltà?

Uomini e Donne un mese fa aveva permesso di far nascere l’amore tra questa giovane coppia, ma purtroppo le cose spesso non vanno come vorremmo in quanto viversi all’interno del programma è diverso da viversi e scoprirsi nella vita reale di tutti i giorni in un contesto completamente diverso.

Soprattutto perché all’interno del programma si ha la possibilità di vedersi due volte a settimana, mentre nella vita reale il tutto va gestito e regolato in base ai propri impegni personali e lavorativi e non è possibile fare tutto ciò che si vuole e si desidera.

Lo sa bene Luca Salatino che in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha confidato di vivere i primi problemi con Soraia Cerruti proprio a causa della lontananza.

Luca Salatino fa un’inaspettata confessione dopo la scelta a Uomini e Donne

Luca Salatino, che a Uomini e Donne non ha trovato soltanto l’amore ma anche una bellissima amicizia con Matteo Ranieri, che di recente si è lasciato andare ad una triste confessione sul suo passato, ha ammesso che il problema della lontananza inizia a farsi sentire in quanto vorrebbe viversi più spesso la sua relazione con Soraia Cerruti rispetto a quanto fanno ora.

Nonostante ciò da parte sua sembrerebbe esserci tutta la volontà di voler trovare una soluzione a questo problema in quanto durante il corso dell’intervista che ha rilasciato in questi giorni ha specificato che l’ama e che il sentimento che li lega è forte e proprio per questo motivo vorrebbe viverla in maniera più intesa.

Non si esclude, dunque, a causa di queste dichiarazioni che la coppia possa presto pensare ad una convivenza per risolvere il problema. Anche se sarebbe, secondo alcuni fan della trasmissione, un po’ come bruciare le tappe. Anche se i due sembrano essere davvero affiatati in quanto lui le ha anche presentato una persona importante della sua vita.

Luca e Soraia sembrano essere più affiatati che mai e non possiamo fare altro che sperare riescano a trovare una soluzione a questo primo problema di coppia.