Il dolore di Nek, struggente addio ad Eva: “Ci mancherai tanto”

Nek è un artista con la A maiuscola, sensibile e trasparente, specialmente con i fan che lo seguono da sempre. Condivide un aspetto intimo della sua vita, e lo fa con il massimo rispetto.

Il mondo della musica con i suoi beniamini è ricco di novità, molte della quali spesso lasciano con l’amaro in bocca. La tristezza di Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, si fa decisamente sentire. Così, reduce dagli ultimi successi è costretto ad aprire una parentesi dolorosa. Le parole dell’artista sono sincere, dirette, e piene d’amore.

Emozioni come la tristezza possono essere esorcizzate tramite i social media, e Nek ci sta provando, anche se è molto difficile. Il messaggio condiviso con i fan è totalmente inaspettato, anche perché non ne aveva mai parlato prima.

Non ci sono parole per esprimere il malessere vissuto dal cantante.

Nek e il triste addio condiviso con i fan

Non è la prima volta che il noto cantante Nek condivide messaggi e stati d’animo sui social media. Infatti, è sempre pronto a condividere i fatti personali che gli accadono con i fan che lo sostengono, perché preferisce mantenere con loro un rapporto diretto e pacifico. Persino dopo l’incidente e il pronto soccorso ha scritto ai fan senza perdere tempo, dimostrazione del fatto che è trasparente e diretto. L’ultimo messaggio ha rattristito tutti.

L’addio di cui stiamo parlando è tra i più dolorosi che esistano, perché per 14 lunghi anni la piccola Eva è stata più di un animale da compagnia. L’amore degli animali, nello specifico quello dei cani, è così pieno e travolgente, che solo chi lo vive sa cosa significa l’amore incondizionato.

Questo il messaggio di Nek:

“Ciao Eva! Ci hai regalato quattordici anni di amore incondizionato. Ci mancherai tanto”.

Il cantante non poteva non condividere una foto del cane e delle parole dolci nei suoi confronti. D’altronde Nek è una persona limpida e sensibile, e non lo è soltanto nelle sue canzoni, ma nella vita di tutti i giorni.

Non è l’unico personaggio famoso che dedica parole d’affetto per l’animaletto di casa, anche Matilde Brandi si lascia andare ad un toccante addio. Questo perché non è facile salutare un volta per tutte i propri amici a quattro zampe con la consapevolezza che non li si vedrà più giocare e saltare dappertutto per casa.