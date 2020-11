Nek in ospedale dopo un incidente: il messaggio ai fans

Nek in ospedale dopo un incidente: l’immagine dell’amatissimo cantante emiliano allarma, ma arriva il suo messaggio ai fans

Come molti colleghi, in questo momento è relativamente fermo perché per le norme del DPCM non può organizzare i tour che l’hanno fatto amare da tutto il pubblico. Ma da qualche ora Nek ha un motivo in più per riposarsi.

Il cantante emiliano infatti è stato involontario protagonista di un incidente domestico nella sua casa di campagna. Un inconveniente che non gli ha fatto perdere il sorriso, uno dei suoi marchi di fabbrica. Ma in compenso gli ha lasciato come ricordo un’abbondante fasciatura al braccio sinistro dopo un’operazione.

A raccontare tutto è stato direttamente Filippo, in arte Nek, con un post su Instagram e su Twitter. Lui, che solitamente è molto attivo sui social, ha sfruttato questo canale per rassicurare tutti adesso che la paura è passata anche se per un po’ dovrà portarne le tracce.

Il post di Nek dalla camera dell’ospedale: come sta adesso il cantante

Dal letto dell’ospedale, ora che il peggio è passato, Nek ha voluto rassicurare tutti con un posto: “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni… Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo”.

Un anno fa, dopo il primo concerto de “Il mio gioco preferito – European Tour”, sceglievo le foto da pubblicare ancora con l’adrenalina addosso.

Oggi sono cambiate molte cose, ma tutto questo per me non è solo un ricordo, è la voglia di ricominciare. 📸R. Panucci#tb #live pic.twitter.com/UnJ78mod63 — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) November 9, 2020

In pochi minuti sono già arrivati più di 20mila like al post di Nek e tantissimi commenti. In mezzo agli altri, anche quelli di colleghi e amici, come Francesco Renga che con lui ha condiviso un applauditissimo tour: “Vaiiiii Fil!!”, gli scrive. Oppure ancora Chiara Galiazzo (“Ti aspettiamo! 💙💙”) e Saturnino, lo storico bassista di Jovanotti, che ha scritto “In bocca al Lupo Filippo”.