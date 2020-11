Nel atalogo Netflix a dicembre tantissime novità sia per i film che per le serie tv. Ecco l’elenco completo degli appuntamenti per gli utenti



Ansia da lockdown? Puara di non riuscire a celebrare le feste di Natale e Capodanno come era fino ad un anno fa? Vero, ma ci sono anche soluzioni pratiche per passare il tempo senza noia. In cima alla lista le piattaforme di streaming e quelle più utilizzata al mondo rimane Netflix che ha appena aggiornato il suo catalogo per dicembre.

Nonostrante la concorrenza di Disney +, Amazon Prime, Infinity e Now TV, Netflix rimane numeri alla mano la più amata piattaforma contenuti video al mondo. E ancora iuna volta il catalogo di dicembre 2020, con le sue proposte inedite, offre decisamente molto materiale per gli appassionati.

Tutto questo in attesa delle novità 2021. Come Assassin’s Creed, in arrivo sempre su Netflix per un’attesa che sta appassionando tutti i fans del celebre videogioco.

Netflix, il catalogo di dicembre: le date di uscita di film e serie tv

Tra le uscite di dicembre per il catalogo Netflix spicca The Prom, film che riusnisce due icone di Hollywood come Meryl Streep e Nicole Kidman e Andrew Rannells.

FILM – 4 dicembre 2020 – Mank

FILM – 4 dicembre 2020 – Fuoco incrociato a Natale

FILM – 4 dicembre 2020 – 9 vite come Leyla

SERIE TV ANIMATA – 4 dicembre 2020 – Big Mouth – (stagione 4)

SERIE TV – 4 dicembre 2020 – Selena: La serie (stagione 1)

SERIE TV – 5 dicembre 2020 – Detention (stagione 1)

SERIE TV – 8 dicembre 2020 – Mr. Iglesias (parte 3)

SERIE TV – 9 dicembre 2020 – Geni della chirurgia (stagione 1)

FILM – 9 dicembre 2020 – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

SERIE TV – 10 dicembre 2020 – Alice in Borderland

FILM – 11 dicembre 2020 – The Prom

FILM – 23 dicembre 2020 – The Midnight Sky

SERIE TV – 25 dicembre 2020 – Bridgerton (stagione 1)

SERIE TV – 31 dicembre 2020 – Le terrificanti avventure di Sabrina (parte 4)