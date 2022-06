Isola dei Famosi daytime 16/06/2022, Mercedesz delusa: non se lo sarebbe mai aspettato

By

All’Isola dei Famosi Mercedesz Henger non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusa nei confronti dei suoi compagni di viaggio. Non si sarebbe mai immaginata una reazione del genere da parte loro.

L’Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del suo daytime, tenendo compagnia i suoi fedeli sostenitori in merito a quello che sta succedendo tra i naufraghi in queste ore in cui si è quasi giunti al termine di questa incredibile esperienza.

La puntata di oggi è iniziata con dei toni piuttosto amari in quanto Mercedesz Henger è rimasta delusa dall’atteggiamento dei suoi compagni di viaggio. Tant’è che ne ha parlato in confessionale ma anche con Edoardo Tavassi in quanto si sarebbe aspettata di tutto tranne che una del genere da parte loro.

Mercedesz Henger è delusa all’Isola dei Famosi perché non credeva che potessero reagire in questo modo nei suoi confronti.

Mercedesz Henger delusa all’Isola dei Famosi: non se lo aspettava

Mercedesz Henger, dopo che il naufrago è girato in spiazza senza costume, ha scelto con i suoi compagni di viaggio di andare a fare un’escursione in modo tale da poter vedere le bellezze che l’Honduras ha loro di offrire.

Durante il loro percorso però, lei si è ferita una mano e per questo motivo è stata costretta a tornare indietro. Mentre rifaceva il suo cammino per raggiungere la Playa, però, si è accorta che nessuno di loro si era voltato per fare il cammino con lei o si fosse preoccupato di vedere come stesse dopo l’incidente.

La figlia di Eva Henger è rimasta delusa dal loro atteggiamento e ne ha parlato con Edoardo Tavassi, rivelandole quello che prova ma lui si è dimostrato essere molto più preoccupato per un altro suo compagno di viaggio: Nicolas Vaporidis. Anche lui, infatti, è finito in infermeria in quanto sembrerebbe essersi fatto male il piede.

Un’edizione davvero sfortunata questa in cui molti concorrenti purtroppo hanno dovuto fare i conti con problemi di salute e tra un infortunio ed un altro non mancano le delusioni come quella provata da Mercedesz nei confronti dei suoi compagni di viaggio.