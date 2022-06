Dopo la scelta, Luca Salatino e Soraia bruciano le tappe: la foto non mente

Luca Salatino e Soraia Cerruti dopo la scelta a Uomini e Donne hanno deciso di bruciare tutte le tappe: la foto non lascia dubbi.

Luca Salatino e Soraia Cerruti si sono conosciuti ed innamorati negli studi di Uomini e Donne ed ora, dopo la fine del programma, la coppia sta provando a viversi nella vita reale. In molti, infatti, sono curiosi di sapere come procede la loro relazione e possiamo rivelarvi che al momento i due sembrano essere più felici che mai.

Tant’è che nelle scorse ore è spuntata sul web una foto che lascia poco spazio all’immaginazione e che dimostra che la coppia ha tutte le intenzioni di volere fare sul serio e che non si tratta di un semplice flirt estivo o una relazione nata per poco per accontentare le speranze e i desideri dei telespettatori.

Soraia Cerruti e Luca Salatino fanno il grande passo dopo Uomini e Donne

Soraia Cerruti, dopo la fine dell’esperienza a Uomini e Donne, dove è riuscita ad avere la meglio su Lilli Pugliese, che dopo la scelta ha reagito così insieme a Federica Aversano, si sta godendo la sua storia d’amore con Luca Salatino e insieme hanno deciso di fare il grande passo.

No, i due non hanno, almeno per il momento, intenzione di andare vivere insieme o di sposarsi, ma hanno fatto ugualmente qualcosa di altrettanto serio. Che cosa? Luca Salatino ha presentato sua madre a Soraia! Questo incontro è stato immortalato dalla foto che trovate in fondo a questo articolo e dimostra che i due stanno facendo sul serio, altrimenti lui non le avrebbe di certo presentato una delle colonne portanti della sua vita.

Luca e Soraia stanno dimostrando al grande pubblico, che le ha seguiti negli ultimi mesi al Trono Classico di Uomini e Donne, che hanno intenzione di fare sul serio e di impegnarsi giorno dopo giorno per poter costruire una relazione solida e duratura e noi non possiamo che porgergli i nostri migliori auguri.