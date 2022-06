Isola dei Famosi daytime 15/06/22, la naufraga ammette: “C’è stata passione”

All’Isola dei Famosi è arrivata la confessione inaspettata da parte della concorrente di Ilary Blasi che ha deciso di ammettere tutto per la prima volta.

All’Isola dei Famosi è tempo di confessione. I naufraghi, man mano, sono pronti ad aprirsi e raccontare cose che fino a poco tempo prima non avevano mai avuto il coraggio di poter dire.

No, questa volta le dinamiche del gioco non c’entrano nulla. Non si tratta di nomination e strategie, ma di una sfera più privata che alcuni hanno scelto di condividere con i propri compagni di viaggio.

Ad aprire le danze è stata Maria Laura De Vitis che dopo aver traslocato con i suoi compagni di viaggio da un’isola all’altra, ha approfittato del momento per confidare a Luca Daffrè di averlo sognato.

Fin qui non c’è nulla di male, per l’amore del cielo, ma quando lui le ha chiesto di raccontare questo sogno lei si è tirata indietro per poi raccontare il tutto in confessionale.

Maria Laura De Vitis lo confessa per la prima volta all’Isola dei Famosi: Luca imbarazzato

Il daytime dell’Isola dei Famosi, che ieri ci ha mostrato l’ennesimo chiarimento tra Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, ci ha svelato il sogno di Maria Laura De Vitis che si è preoccupato di svelarci altri lati dei concorrenti.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio non ha voluto raccontare il suo sogno ai suoi compagni di viaggio, ma in confessionale, da sola con le telecamere, ha scelto di sbilanciarsi un po’ di più rivelando che in questo sogno c’era una certa sintonia tra loro. Tant’è che si ride e si scherzava, ma non solo.

I due avrebbero anche approfondito una certa sfera intima: “C’era tanta passione“ ha svelato la concorrente allo spirito dell’Isola e siamo sicuri che anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne verrà a conoscenza di questa confessione intima ma come reagirà?

Maria Laura De Vitis ha una cotta per Luca Daffrè. Ora questo è più chiaro e limpido che mai, ma lui ricambierà il tutto oppure lei prenderà un altro due di picche dopo quello servito da Alessandro Iannoni qualche settimana fa? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.