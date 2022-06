Isola dei Famosi daytime 14/06/22, Nicolas fa un passo indietro: Nick si sente solo

All’Isola dei Famosi dopo la diretta sono di nuovo cambiate le carte in tavola. Nicolas Vaporidis ha fatto un passo indietro nei confronti di Nick Luciani, che ha ammesso di sentirsi solo in Honduras.

Il daytime dell’Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta di ieri sera in compagnia di Ilary Blasi. Una diretta che non è stata affatto semplice se si considera che la conduttrice ha dovuto fare i conti con la furia di Lory Del Santo che tornata in studio ne ha avuta una per tutti quanti, perfino il suo fidanzato che ha deciso di mollare in diretta dopo 9 anni.

Ci sono state anche delle gioie però in quanto il pubblico ha eletto Nicolas Vaporidis come primo finalista e non si è fatto mancare litigi e scontri con Nick Luciani, che ha accusato di essere una persona incoerente. Dopo la diretta però, l’attore ha deciso di fare un passo indietro e di provare ad avere l’ennesimo confronto.

Nicolas Vaporidis fa un passo indietro all’Isola dei Famosi e cerca Nick

Nicolas Vaporidis, dopo la diretta dell’Isola dei Famosi, dove Roger si è raccontato senza filtri su Estefania, ha provato ad avvicinarsi a Nick Luciani.

L’attore ha prontamente chiarito che lui non ha nulla nei suoi confronti e non c’è alcun accanimento nei suoi confronti. Semplicemente non ha gradito la sua poca coerenza nei suoi confronti durante queste settimane di permanenza in Honduras. Il cantante ha spiegato che da oggi in poi proverà sicuramente a non pensare e ripensare su quanto accade tra di loro, ma qualora avrà qualcosa da chiarire andrà direttamente da lui per cercare di avere un confronto civile.

Nonostante ciò Nick non ha potuto nascondere che dopo l’eliminazione dal gioco da parte di Gennaro Auletto, eliminato dal pubblico del piccolo schermo, si sente solo all’Isola dei Famosi in quanto il modello era l’unico con cui aveva legato tra i presenti ed ora è andato via anche lui.

Durante il corso di questa settimana il cantante riuscirà ad appacificarsi con i suoi compagni di viaggio o il muro che li divide si alzerà ancora di più?