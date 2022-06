Dopo Uomini e Donne, tutta la verità su Ida Platano: la dama umiliata così

Dopo Uomini e Donne le cose non si mettono bene per Ida Platano. La dama è stata umiliata in questo modo proprio da Lui!

Uomini e Donne non ha concluso nel migliore dei modi questa stagione per Ida Platano. La dama, infatti, aveva provato l’ennesimo ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri ma le cose purtroppo non sono andate come sperato in quanto dopo un’unica cena che hanno fatto insieme i due sono tornati peggio di prima.

La dama lo ha accusato di averla soltanto presa in giro e non è stata l’unica a pensarla in questo modo considerando che anche Tina Cipollari lo ha definito poco corretto, insinuando che abbia giocato con i sentimenti di lei non ricambiando lo stesso amore.

Dopo la fine del programma, però, le cose non sono affatto migliorate e per Ida Platano è in arrivo una nuova batosta.

Ida Platano criticata dopo Uomini e Donne: “Dovrebbe avere un po’ di orgoglio!”

Ida Platano, secondo quanto dichiarato dall’ex cavaliere Fabio Antonucci ai microfoni di Opinionista Social, avrebbe le sue colpe in quanto non riesce a comprendere come lei abbia potuto credere alle parole di Riccardo Guarnieri poiché durante il corso della puntata di Uomini e Donne prima di accettare il suo invito a cena avrebbe fatto una scenata di gelosia nei confronti di Gloria, la dama che stava corteggiando lui prima della fine di questa stagione televisiva.

“Sicuramente ha sbagliato lui” ha subito premesso il cavaliere, che almeno per il momento non compare nella lista dei nomi confermati per il ritorno a settembre di Uomini e Donne. “Ma pure lei sentendo queste cose dovrebbe avere un po’ più di orgoglio” ha poi aggiunto, rivelando che forse la colpa non si trova unicamente dalla parte del suo ex fidanzato.

Una cosa però sembrerebbe essere certa: Ida Platano dopo Uomini e Donne si è gettata alle spalle la relazione con Riccardo Guarnieri, concentrandosi soltanto su stessa. Tant’è che in un recente sfogo su Instagram si è scusata con se stessa per non essersi messa al primo posto durante il corso di questi mesi ma ora ha finalmente compreso il suo errore.