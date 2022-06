Anticipazioni Uomini e Donne: chi lascia e chi resta, clamorosi addii

Uomini e Donne tornerà a settembre sul piccolo schermo degli italiani, ma chi resta e chi invece abbandonerà la trasmissione?

Uomini e Donne si sta godendo una meritata pausa dal piccolo schermo degli italiani per ritornare a settembre con nuove dinamiche che riguardano i protagonisti degli studi Elios di Roma.

Il pubblico però non riesce a superare questa attesa e cerca di ingannarla con le numerose anticipazioni su chi potrebbe esserci e chi no durante la prossima stagione televisiva. In particolar modo facciamo riferimento al Trono Over che da numerosi anni supera i protagonisti del Classico, creando sempre nuove dinamiche che non annoiano mai.

Ma chi tra loro riuscirà a superare la pausa estiva e chi invece continuerà a guardare la trasmissione a casa? Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano i primi possibili cambi di scena a partire da settembre, ma il tutto è ancora da decidere.

Uomini e Donne anticipazioni: chi rivedremo e chi non nella prossima stagione

Uomini e Donne tra i suoi protagonisti della prossima stagione vanterà sicuramente Gemma Galgani. Nonostante questa sia la seconda edizione consecutiva in cui i rumors la vedrebbero non fa parte più del dating show di Maria de Filippi, dove tra l’altro avrebbe già scelto i nuovi tronisti della stagione 2022 – 2023.

Quest’anno il sospetto si è fatto strada anche per il minor spazio a lei dedicato di volta in volta, in quanto sembrerebbe aver ceduto lo scettro ad Ida Platano che sembrerebbe essere stata riconfermata anche per la prossima edizione. Non si può dire lo stesso, invece, per il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri che non sembrerebbe essere rimasto molto contento di come siano andate le cose durante il suo recente ritorno negli studi Elios di Roma.

L’addio sembrerebbe essere servito anche per le dame Catia Franchi e Daniela, entrambe hanno frequentato Biagio Di Maro per poi sparire man mano nell’ombra. Anche la sorte del loro ex cavaliere non sembrerebbe essere così certa, mentre pare scontato il ritorno di Armando Incarnato che è in grado di creare sempre numerose dinamiche al centro dello studio.

Uomini e Donne con le sue anticipazioni ha rivelato queste prime indiscrezioni, ma non ci resta che attendere settembre per averne la certezza.