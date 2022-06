Le novità dal mondo dei reality non terminano mai, specialmente quando si tratta di due punte di diamante, come l’Isola dei Famosi e il GF Vip. Ad oggi, l’ex naufraga dimostra come sempre un grande carattere e rivela qualcosa di inedito.

La confessione è a dir poco sconvolgente, perché la reazione del pubblico non può non essere questa. L’abbiamo conosciuta soprattutto come una concorrente, sia all’Isola dei Famosi che al GF Vip, ma le emozioni e le sorprese non finiscono mai, perché il settore dello showbiz non può fare a meno di loro. Così, reduce da un periodo di sconvolgimenti vari, ecco le novità totalmente inaspettate rivelate al grande pubblico.

Sappiamo che l’Isola dei Famosi non è ancora terminata, differentemente dal Grande Fratello Vip che a marzo 2022 ha segnato la vittoria della Princess Selassié, e un nuovo traguardo di share. D’altronde è proprio questo il mondo dei reality, uno scenario ricco di news in continua evoluzione e colpi di scena.

Solo chi ha fatto programmi estremi come l’Isola, può rendersi pienamente conto di quanto stravolgano la propria vita. Sia per quanto riguarda le relazioni vissute che per la carriera.

Ecco le parole dell’ex naufraga, sono tutti consapevoli che è una bomba!

Dall’Isola dei Famosi all’altare: saltano fuori i nomi!

Di confessioni ne abbiamo ascoltate diverse di recente, quella dell’Ex vincitore dell’Isola dei Famosi è tra le più cliccate, ma non solo. Perché in maniera clamorosa, oggi conosceremo i nomi di chi sarà ancora protagonista. Qualcuno che ad alcuni ha intrattenuto, mentre ad altri ha fatto perdere la testa per l’invadenza e la presunzione. Avete capito di chi stiamo parlando? Eccoli pronti a tornare in scena, in un quartetto a dir poco magico!

Chi l’avrebbe mai detto che sentiremo ancora parlare di Delia Duran ed Alex Belli?

La coppia che è scoppiata, tornata insieme, e poi ancora in crisi per via della liaison tra l’attore e la giovane Soleil Sorge, è pronta per tornare in scena, ma questa volta senza filtri. C’entra proprio la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

Guenda Gori e Mirko Gancitano sono un duo che abbiamo imparato a conoscere dal mondo della tv. Lei da naufraga a gieffina, è riuscita ad intrattenere il pubblico con un modo di fare maturo e consapevole, dimostrando anche una grande complicità ed affiatamento con il compagno, e adesso futuro marito, Mirko.

I due convoleranno a nozze, ma non saranno soli. Perché a fargli da testimoni ci sarà proprio la chiacchierata coppia, con la quale sono amici da prima di diventar famosi! Come se non bastasse l’ultima frecciatina contro Soleil Sorge continua a tenere banco, ma quello che è certo è che ormai la crisi di coppia tra i coniugi è passata.

Tanto che diventano i testimoni d’amore per i loro amici!