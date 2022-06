E’ stato il vincitore a sorpresa dell’Isola dei Famosi: oggi svela il suo sogno

Essere il vincitore di un noto reality come l’Isola dei Famosi, è solo una parte del successo raggiunto. Perché ci sono tanti desideri e sogni nel cassetto da conquistare, e oggi li svela tutti.

L’ex naufrago vincitore dell’Isola dei Famosi si mette a nudo, raccontando dettagli inediti su sé stesso, ma non solo. Insicurezze, vittorie e speranze, sono il mix perfetto dell’intervista inedita che stavamo cercando. Le sue parole lasciano di stucco, anche perché non le manda a dire a chi fa dei paragoni che non riesce a condividere, soprattutto se lo riguardano. La confessione svela molti aspetti totalmente inaspettati sul suo percorso, e su quello che avverrà.

L’Isola dei Famosi è uno dei reality più avvincenti, dal momento in cui i cosiddetti naufraghi finiscono davvero per mettersi in gioco al 100%. Soffrono la mancanza di comodità, la fame e il sonno, senza dimenticare le sfide alle quali sono sottoposti. Queste sono delle prove fisiche per niente semplici da affrontare in condizioni normali, figuriamoci se assetati ed affamati.

Nel corso degli anni si sono succeduti diversi volti, ma uno di loro che è stato quello del vincitore, ha stravolto tutti gli schemi. L’umanità che ha condiviso, e la sua storia, sono da esempio per tutti quei giovani che difficilmente credono in loro stessi.

Avere un sogno è importante, cercare di fare qualsiasi cosa per portarlo avanti, è la svolta, e lui non si sente arrivato, ma ad un buon inizio.

Isola dei Famosi: svelato il segno del vincitore

Come se non bastasse oltre alle belle notizie, ce ne sono delle altre totalmente inaspettate che riguardano lo stato di salute di un ex naufrago un po’ controverso che è stato in ospedale. Al momento, la situazione è sotto controllo, ma gestirla dall’Isola dei Famosi sarebbe stato a dir poco impossibile. Ad oggi, parleremo della crescita dell’ex vincitore, un giovane con tante speranze, e talento, oltre che una lingua difficile da tenere a freno per quanto dichiarato.

Simone Paciello, in arte Awed, è stato il vincitore della passata edizione! Un influencer unico dalle mille sorprese, infatti la stessa vittoria del reality lo è stata per tutti, anche per sé stesso. Ha raccontato durante l’intervista a Leggo di aver vissuto diversi momenti di sconforto. Dichiara che sono stati di più quelli nel quale si è sentito insicuro, sia a livello fisico sia mentale, che quelli di totale spensieratezza.

Per questo alla domanda se rifarebbe l‘Isola dei Famosi, risponde con un no, ma che non rimpiange l’esperienza fatta. Le ragioni le spiega in queste parole profonde, perché vorrebbe fare il conduttore.

Il suo più grande sogno, dopo essersi fatto conoscere dal pubblico, è quello di condurre in modo spontaneo e leggero, senza estremizzare come Tommaso Zorzi. Lo cita perché non ha molto apprezzato il paragone fatto con il collega. Non perché non lo rispetti, ma ritiene che abbiano percorsi e modi di fare differenti, e vorrebbe dimostrarlo a tutti i costi con un nuovo progetto di conduzione.

Infatti, ribadisce che non intende forzare l’esagerazione proprio come ha fatto Zorzi, perché per smuovere il pubblico basta avere qualcosa da raccontare, e lui ritiene di avercelo.

Al momento, all’Isola ne stanno accadendo di ogni, ad iniziare dalle dichiarazioni bomba fatte da una coppia di concorrenti, ma le news non terminano qui. Perché il programma ha molto da condividere, specialmente se è riuscito a dare tanta notorietà ad Awed. Lo stesso conclude affermando:

“Il mondo della conduzione che mi affascina tantissimo. Mi piacerebbe poter entrare in contesti televisivi dove il mio tipo di conduzione possa essere di tipo spontanea.”

Insomma, c’è tanta carne sul fuoco, non resta che attendere ulteriori evoluzioni, restando aggiornati sugli eventi in corso e le novità in arrivo.