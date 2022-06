Confessioni bollenti dopo il GF Vip: Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme svelano tutto

GF vip, intervista interessante per gli ex inquilini del Grande Fratello: Confessioni bollenti, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme svelano tutto

Gianmaria e Federica sono una delle varie coppie nell’ultima edizione del GF Vip. A differenza di altre, la loro storia è stata lineare e tranquilla, e soprattutto è proseguita anche fuori dal reality. Probabilmente, almeno all’apparenza, è sembrata la “liason” più naturale e spontanea del reality di Canale 5. Entrambi napoletani, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono innamorati nella casa.

Lei è entrata in corsa, lui sin dalla prima puntata. Il facoltoso imprenditore aveva tentato qualche sfortunato approccio con Sophie, poi si è buttato con decisione sull’affascinante mora riuscendo a farla innamorare. A distanza di quasi tre mesi dalla fine del programma i due fanno coppia fissa e hanno concesso un’intervista a “Casa Chi”, che è stata pubblicata sul canale Instagram del magazine. Per loro due vere e proprie confessioni bollenti, visto che nell’intervista doppia non hanno esitato a dire che avevano fatto l’amore (a letto) proprio prima di uscire per l’intervista. Inoltre lei ha confessato che come “posto” dove farlo si limita al canonico letto, mentre lui è arrivato a farlo anche nella lounge di un aeroporto.

Gianmaria e Federica svelano i segreti del loro amore

I due, che convivono, hanno confermato di essere molto innamorati e attenti l’uno all’altro. Hanno anche parlato di tradimenti, visto che lei ha confessato di non aver mai tradito in vita sua. Gianmaria, invece, ha “confessato” di averlo fatto in passato. Entrambi, in ogni caso, hanno chiarito che non sarebbero disposti a perdonare un tradimento. Insomma una coppia affiata e spontanea, che dà proprio la sensazione di voler vivere insieme per tutta la vita.

Sarà davvero così? Intanto, dal video postato da Casa Chi con la loro intervista, traspare molto chiara la volontà di rimanere insieme, innamorati più che mai. I due hanno anche simpaticamente rivelato le loro abitudini quotidiane: lui appena sveglio è molto brontolone, mentre lei si lava i denti. Insomma una coppia in piena sintonia, che finalmente prende le distanze dall’acceso gossip che ha riguardato altri “amori” discussi nati all’interno della casa del Grande Fratello Vip.