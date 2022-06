Test logica: quante castagne ci sono nel tuo cestino?

Questo test ti permetterà di aiutare la nostra amica ad individuare quante castagne ci sono in ogni cestino. Credi di essere all’altezza della situazione?

Domenico e Guglielmo decidono di andare a fare una gita. Hanno tre cestini con delle castagne. Ogni cestino contiene 11 castagne. Una volta arrivati sul posto, i due amici decidono di rilassarsi e di fare un gioco. Entrambi sono appassionati di rompicapo e indovinelli matematici, quindi decidono di sfidarsi. È il turno di Guglielmo, che sfida l’amico giocando con le castagne.

Da ogni cestino, Guglielmo prende una castagna seguendo questo preciso ordine: cestino a sinistra, cestino al centro, cestino a destra, cestino al centro, cestino a sinistra, cestino al centro, cestino a destra, cestino al centro, e così via. Quando il cestino centrale sarà completamente svuotato, quante castagne ci saranno ancora nel cestino che ne conterrà il numero maggiore? Ecco cinque possibili risposte a tua disposizione:

2

6

5

1

11

Adesso ragiona con calma e poi rispondi. Affinché il test sia valido, è necessario che tu dia una risposta entro trenta secondi. Mal che vada, trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Questo è un test molto particolare perché richiede una straordinaria attenzione ai dettagli. Se hai fatto attenzione durante la lettura del testo, adesso avrai sicuramente fornito la risposta corretta. Qualora fosse così, ti facciamo i complimenti perché non è mai semplice rispondere entro trenta secondi e risolvere un test del genere.

Se, al contrario, hai qualche dubbio o sono già passati trenta secondi e non hai idea di quale possa essere la soluzione, non demoralizzarti. Vuol dire che dovrai allenarti di più altri test simili. Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo semplice e divertente per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione del test.

La risposta corretta è 6. Se assegniamo una lettera ad ogni cestino (A quello di sinistra, B quello di centro e C quello di destra), avremo la seguente sequenza di prelevamento: A B C B A B C B A B C B. Notiamo immediatamente che si ripete all’infinito la mini sequenza A B C B. Dopo cinque mini sequenze, avremo sei castagne in A, una sola in B e sei in C. Se tolgo una castagna da A e un’altra da B, a quel punto C sarà il cestino più pieno con sei castagne.