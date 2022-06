Kate Middleton, perché la duchessa ha indossato un abito giallo?

Kate Middleton, Duchessa di Cambridge, ha indossato un abito giallo in occasione di uno degli eventi più importanti del Giubileo di Platino. Perché?

Le celebrazioni in onore della Regina Elisabetta sono ormai terminate da alcuni giorni ma questo evento continuerà a far discutere ancora a lungo. L’anziana sovrana ha festeggiato i settanta anni sul trono d’Inghilterra, anche se ha dovuto saltare alcuni eventi pubblici per questioni di salute. Pare che Sua Maestà fosse troppo stanca per presenziare a tutte le manifestazioni in suo onore.

La novantaseienne regina è stata sostituita da suo figlio Carlo e da suo nipote William, segno evidente del cambio generazione in atto all’interno della Royal Family. Una delle persone più attese per questo Giubileo di Platino era Kate Middleton. I bookmakers avevano addirittura pronosticato il colore dei suoi abiti e, in alcune occasioni, hanno indovinato. La moglie di William ha indossato uno splendido abito giallo nel giorno del Servizio di Ringraziamento. Perché? Qual è il significato di questa scelta?

Kate, perché ha indossato un abito giallo?

Kate Middleton si è presentata alla Cattedrale di St. Paul con un elegante abito giallo. A differenza di Meghan Markle, la Duchessa di Cambridge ha scelto questo colore meno formale anche per dare un messaggio a tutti. Come era già successo in altre occasioni ufficiali, Kate ha scelto un abito firmato e personalizzato dalla stilista Emilia Wickstead.

Il vestito giallo limone aveva delle maniche lunghe, un corpetto aderente e una gonna morbida. La scelta di un colore pastello non è casuale: si tratta di una delle tinte preferite dalla Regina Elisabetta, alla quale Kate ha voluto evidentemente regalare un omaggio, nonostante fosse assente a causa di piccoli problemi di salute. L’abito di Emilia Wickstead è stato molto apprezzato dalla critica britannica. Lo ha disegnato su misura per Catherine.

La Duchessa di Cambridge ha indossato anche dei guanti bianchi molto eleganti, una borsa che si abbinava perfettamente all’abito e un copricapo firmato Philip Treacy. Kate ha indossato un paio di orecchini della Regina Elisabetta, già visti in occasione del funerale del Principe Filippo un anno fa. Infine, gli orecchini con diamanti e perle vengono direttamente dalla collezione privata si Sua Maestà ed erano già stati indossati dalla Principessa Diana nel 1982.