Perché Meghan Markle ha indossato un vestito bianco?

Il vestito bianco di Meghan Markle nel corso dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino non è passato inosservato. Perché l’ha indossato?

La presenza di Harry e Meghan in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino era uno dei momenti più attesi nel Regno Unito. È il primo ritorno in Inghilterra da parte dei Sussex per un evento ufficiale. L’ex attrice statunitense, infatti, non aveva mai più messo piede nel paese di suo marito dopo la ‘Megxit‘, provocando diverse polemiche con alcuni membri della Royal Family.

I Duchi di Sussex hanno avuto l’occasione di presentare per la prima volta la piccola Lilibet Diana alla Regina Elisabetta. L’ultimo evento pubblico al quale hanno partecipato Harry e Meghan risale a più di due anni fa, pochi mesi prima della loro partenza per gli Stati Uniti d’America. Era facile prevedere che tutte le attenzioni fossero destinate ad Harry e Meghan. L’ex stella di Hollywood ha indossato un abito completamente bianco. Quale messaggio ha voluto mandare ai parenti di suo marito?

Cosa si nasconde dietro l’abito bianco di Meghan Markle

Meghan Markle ha indossato un abito bianco molto formale in occasione del Thanksgiving Service in onore della Regina Elisabetta. L’evento si è tenuto nella Cattedrale di St. Paul e i Sussex sono stati accolti con grande entusiasmo dalla gente, nonostante alcune restrizioni imposte dalla scorta. Insieme ad Harry e Meghan c’erano anche i loro due figli, Archie e Lilibet Diana.

L’assenza di Sua Maestà ha fatto riemergere nuovamente alcune preoccupazioni provenienti dal passato. Ma è stato l’abito dell’ex attrice statunitense ad attirare le attenzioni di tutti. Meghan si è presentata con un abito sobrio, confermando la volontà di mantenere un profilo basso. Il vestito aveva delle maniche alla francese, un corpetto aderente, una gonna svasata con cinta tono su tono, esaltando il suo corpo particolarmente in forma.

Niente giallo o rosso per Meghan ma un semplice bianco con un cappello leggermente curvo, decorato con un fiocco. L’ex protagonista di Suits ha indossato degli orecchini già utilizzati per celebrare il Commonwealth in passato e ha scelto delle scarpe Dior a punta e tacco a spillo. Per una volta, Meghan Markle ha fatto tutto il possibile per passare inosservata, anche se è impossibile che accada. La folla ha acclamato lei e suo marito a lungo quando sono arrivati fuori la cattedrale.