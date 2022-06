Test logica: risolvi il mistero delle figurine. Quante ne sono?

Quante figurine hanno Mario e Francesco? Risolvi il test e aiuta i nostri due amici a svelare il mistero delle figurine dei calciatori

Francesco e Mario sono due grandi amici sin dai tempi delle scuole elementari. Sono cresciuti insieme ed hanno le stesse passioni, compresa quella per le figurine dei calciatori. Completano i loro album da tantissimi anni e fanno ancora a gara a chi lo finisce per primo, nonostante i capelli siano di meno e ormai quasi tutti i bianchi. Ma le passioni non vanno mai in pensione!

Francesco e Mario decidono di contare tutte le figurine in loro possesso e si rendono conto di averne in egual numero. Francesco decide di regalare a Mario la metà della sua collezione, perché oggi è il suo compleanno. A questo punto, Mario ha più figurine di Francesco. Si, ma quante in più precisamente? Ecco alcune opzioni che potrebbero aiutarti:

Il triplo

Il quadruplo

Il doppio

Il quintuplo

Dipende dal numero di figurine che ciascuno possiede.

Adesso ragiona con calma e prova a rispondere entro trenta secondi. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è assolutamente necessario usare la logica ed il ragionamento. La logica ti consente di non uscire fuori dai binari, poi il resto lo deve fare un buon ragionamento. Buono e rapido, perché il tempo a tua disposizione è di soli trenta secondi. Hai dato la risposta entro questa tempistica? Se lo hai fatto, ti facciamo i complimenti perché non era per niente facile.

Se, al contrario, stai impazzendo e vedi le figurine dei calciatori che ti passano davanti agli occhi, non buttarti giù con il morale. Vuol dire che probabilmente dovrai allenarti di più con altri test simili a questo. Il test che ti abbiamo proposto non ha alcuna validità scientifica, nonostante la risposta sia certificata. Si tratta soltanto di un passatempo, un modo divertente per regalarti qualche attimo di svago.

Ecco la soluzione del test delle figurine: la risposta corretta è il triplo. Mario ha il triplo delle figurine di Francesco. Ipotizziamo che i due amici avessero mille figurine ciascuno. Spostandone 500 (la metà) nella collezione dell’altro, Mario avrà 1.500 figurine, mentre Francesco soltanto 500.