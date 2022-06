Fiocco rosa a Uomini e Donne: l’ex tronista mamma bis

Fiocco rosa per la famiglia di Uomini e Donne: l’ex tronista mamma bis, nata la piccola Mia. Il dolcissimo annuncio.

La famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. Oggi, martedì 7 giugno, è nata la piccola Mia, figlia di una delle troniste più amate del programma di Maria De Filippi che, già mamma di Penelope, ha messo al mondo la sua seconda bambina, frutto del suo amore con Carlo con cui ha ritrovato la felicità dopo la fine del precedente matrimonio.

Ad annunciare la nascita della piccola Mia è stata la neo mamma con una foto dolcissima e delle parole ricche d’amore per la sua piccola e la sua splendida famiglia.

Uomini e Donne: nata la piccola Mia e l’annuncio emoziona tutti

Bellissima, serena, sorridente e felice, Sabrina Ghio ha abbracciato per la prima volta la figlia Mia dopo averla messa al mondo. Già mamma di Penelope, l’ex tronista ha allargato la famiglia con la nascita della secondogenita, frutto del suo amore con il futuro marito Carlo Negri.

“Adesso ci sentiamo completi ❤️07•06•2022. 3 kg di puro amore… Alle 12.10 sei nata tu… Mia Negri”, ha scritto mamma Sabrina con la piccola tra le braccia e la figlia Penelope e il compagno Carlo intorno a loro.

Tanti i messaggi di auguri di amici e fan sotto il post di Sabrina Ghio che, dopo un momento difficile, ha coronato il sogno di diventare nuovamente mamma. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivata sempre sui social di Sabrina. Al settimo cielo, con una foto del pancino già cresciuto, la Ghio aveva scritto: “Dopo tante paure e tante lacrime che hanno baciato il mio viso posso dire che tu sei la ragione per la quale ho resistito, oggi posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore”.

Oggi ha, finalmente, coronato il suo amore con Carlo con la nascita della piccola Mia che è stata accolta con grande gioia dalla sorellina Penelope. Carlo e Sabrina, inoltre, convoleranno a nozze anche se la data non è stata ancora svelata.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo lo scorso febbraio aveva espresso la gioia di aspettare una bambina: “Sono felicissima sia femmina, ma non per me, ma per mia figlia Penelope che voleva tanto una sorellina”. Ed oggi, la piccola Mia è stata accolta con gioia da mamma Sabrina, papà Carlo e dalla sorellina Penelope.