L’ex vippona svela tutta la verità dopo il Grande Fratello Vip, ma Lei lo sbugiarda

Il cast del Grande Fratello Vip 6 continua a far impazzire il mondo del web. I nostri amati ex gieffini sono sempre sotto l’occhio attento non più del GF, ma dei paparazzi.

Tutti cercano di accaparrarsi foto esclusive e un ex coinquilino viene beccato. Il ragazzo poi racconta tutta la verità, ma Lei lo sbugiarda. Scopriamo insieme cosa sta accadendo

Antonio Medugno, dopo il Grande Fratello Vip, svela la verità: Lei lo sbugiarda

Antonio Medugno è un tiktoker, nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il ragazzo ha dato prova di essere un’anima buona, pura e anche molto dolce. Si è mostrato per quello che è e il pubblico lo ha apprezzato veramente tanto.

Mentre Signorini scippa Ilary Blasi, l’ex gieffino è veramente arrabbiato. Antonio viene paparazzato più volte in compagnia di diverse ragazze e nelle ultime ore arriva la foto del tiktoker in compagnia di una ragazza in un bar. A pubblicare gli scatti ci pensa Deianira Marzano, la regina del gossip.

Medugno non ce la fa più e racconta la verità sul suo profilo Instagram.

“La ragazza in questione non è la mia ex. Lei è bionda e non è la ragazza nella foto e lo chiarisco per tutte e due. Una volta, in una foto in bagno con mia sorella, dissero che era una ragazza misteriosa, ma non è così” commenta Antonio.

L’ex gieffino poi si rivolge proprio a Deianira e non usa affatto mezzi termini. “Qualora ci fosse qualcosa di concreto sotto, io lo esterno. Tutte queste pagliacciate evitiamole” dice il ragazzo ancora molto nervoso e affonda il colpo: “Io capisco il tuo lavoro e lo rispetto, ma quando si tratta di ca***e io sono il primo a smentirle“.

Deianira vede le storie del ragazzo e lo sbugiarda immediatamente, mentre arriva l’addio da parte della coppia del Grande Fratello Vip. Le sono arrivate più segnalazioni che smentiscono le parole di Antonio Medugno.

La Marzano non perde tempo e pubblica i vari messaggi ricevuti commentando: “Antonio mi sei simpatico, abbiamo la stessa agenzia e sei un bravo ragazzo ma ca***e non me lo tengo. Quella è la tua ex e tra l’altro non ci sta niente di strano. Io ca***e non ne dico allora quando uscite nascondetevi“.

Chi starà dicendo la verità? Antonio Medugno confessa ai suoi fan di essere ancora single dopo il Grande Fratello Vip, mentre a Deianira arrivano altre segnalazioni. Cosa sta succedendo veramente e chi sta sbugiardando chi?