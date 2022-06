La crisi dei sette anni è arrivata anche per questa coppia? Si dice che dopo tale durata, l’amore sia irrecuperabile. E l’ex di Amici lo sta vivendo sulla propria pelle, le parole sono toccanti.

L’amore è il sentimento più potente, ma anche distruttivo. L’ex di Amici di Maria De Filippi sta vivendo la sofferenza del momento condividendolo in parte con il pubblico che segue l’artista fin dai suoi inizi. Testimone del fatto che il programma è molto di più di un Talent, perché alla fin dei conti si finisce per affezionare ai ragazzi della scuola, anche a distanza di anni. Ecco cos’è accaduto e il perché della scelta.

Non ci sono dubbi sull’importanza dei sentimenti e delle emozioni ad Amici, infatti non si perde occasione per conoscere qualche dettaglio in più sui concorrenti, ma non solo. Si seguono fatti ed eventi della loro vita, specialmente per quanto riguarda la sfera amorosa.

Siamo venuti a conoscenza di quanto accaduto tramite un annuncio molto profondo, il quale finisce per spiazzare tutti. Le parole sono come lame, ma raccontarlo forse permetterà di esorcizzare il dolore.

Ex di Amici: la fine della relazione tramite l’annuncio

La bellezza di Amici sta proprio nel fatto che i cosiddetti ex concorrenti non lo sono mai fino in fondo, perché rimangono sempre molto amati dal pubblico a casa. Potranno passare giorni, settimane, mesi ed anni, avranno sempre un piccolo spazietto da condividere sul loro conto. Infatti, di recente la confessione di un’ex di Amici ha gelato tutti per la verità venuta fuori, specialmente per raccontare che non sempre la vita è rose e fiori. Anche nel caso di oggi non parleremo di successo, ma di un amore finito dopo ben sette anni e tanti progetti all’orizzonte.

Impossibile da dimenticare, stiamo parlando di Marco Carta! La stella della scuola più amata di Canale 5, è finito sotto l’occhio del ciclone proprio per la sua separazione. Già normalmente una notizia del genere, produce dello scalpore, ma nel suo caso lascia tutti senza parole.

La ragione risiede nel fatto che fino a poco tempo fa nel 2020 al salotto di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin, si parlava di matrimonio ed adozione! Sirio Campedelli è il nome del suo ex compagno, quello che definiamo “storico”, perché è con lui che il cantante ha fatto coming out.

Cos’è accaduto? Marco è un personaggio discreto, ma mantiene sempre un rapporto di trasparenza con i fan che lo seguono. Quindi, è dalle sue parole che veniamo a conoscenza di quanto accaduto, ecco la sua confessione sui social media nelle stories di Instagram:

“L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale […] La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica…”

Le sue parole non possono nascondere né il dolore, né un velo di mistero. Diciamo che per il momento il talent vive un periodo florido perché i neo- ex di Amici sono sulla cresta dell’onda dati gli ultimi eventi , ma oltre al successo ci sono anche queste notizie. Il punto è che non finisce qui, perché c’è una bomba.

Si vocifera che Marco Carta sia stato di recente avvistato in vacanza a Portofino con un imprenditore milanese! Che sia la verità? Restiamo aggiornati per non perdere ulteriori novità.