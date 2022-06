Sorpresa dei fan per il compleanno di Lulù: lei lo scopre e reagisce così

By

I fan organizzano una sorpresa per il compleanno di Lulù Selassiè, ma lei scopre tutto, risponde sui social e reagisce così.

Giovedì 9 giugno, Lulù Selassiè festeggerà il suo 24esimo compleanno. Un giorno speciale per la principessa che spegnerà le candeline circondata dall’affetto della famiglia e degli amici. Pur non potendo essere con lei, tuttavia, in quel momento, Lulù avrà al proprio fianco anche tutte le “fatine” e “fatini” che, dopo averla amata, sostenuta e supportata nei sei mesi del Grande Fratello Vip, continuano a farlo anche adesso.

Sono tantissime le persone, sia giovanissime ma anche più adulte che, ogni giorno, provano a dimostrare il proprio amore alla Selassiè. In vista del compleanno della “Fatina”, i fan, su Twitter, stavano organizzando una sorpresa per lei. Sorpresa che, tuttavia, Lulù ha scoperto in anticipo reagendo così.

Lulù Selassiè scopre la sorpresa dei fan per il suo compleanno e reagisce così

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello vip ed essersi riabituata alla realtà, Lulù sta prendendo confidenza con i social. Su Twitter, in particolare, riesce ad avere un contatto diretto con i fan a cui lascia like, commenti e messaggi vari. Leggendo i vari tweet a lei dedicati e seguendo i profili di alcuni fan, Lulù ha così scoperto l’iniziativa dei fan che, attraverso un sondaggio, hanno scelto un hashtag da mandare in tendenza il 9 giugno. Iniziativa che, tuttavia, Lulù ha scoperto dando anche alcuni consigli alle sue fatine e ai suoi fatini.

“Attenzione fatata. Il sondaggio è stato chiuso e l’hashtag scelto per il 9 è #HBDLulù. Bene, quel giorno bisogna scatenare l’inferno“, ha annunciato il profilo di un fan di Lulù che ha anche ricevuto una dichiarazione d’amore e che ha organizzato il tutto. Il tweet, però, è stato letto dalla Selassiè che ha prontamente risposto

“Amore adoro. Sarebbe top #fairylu e #bbdlulù insieme nello stesso tweet”, è stato il consiglio della princess, pronta a festeggiare il suo compleanno anche senza Manuel Bortuzzo a cui, dopo la rottura, ha augurato di essere felice anche senza di lei.

Poi, però, ha anche bacchettato i suoi fan esortandoli ad organizzare meglio le sorprese per non farsi scoprire: “Amore le sorprese dovete farle meglio perchè io leggo tutto“, ha aggiunto.

E’ tutto pronto, dunque, per il compleanno di Lulù con i fan che la inonderanno di messaggi ricchi d’amore come hanno fatto con gli aerei durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e come continuano a fare oggi sui social.