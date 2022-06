La dedica speciale di LDA che spiazza tutti: dopo Amici, il web impazzisce

Luca D’Alessio, noto anche come LDA, ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è figlio di Gigi D’Alessio e aveva un solo obbiettivo quando è entrato nella Scuola: farsi conoscere non più come “il figlio di“, ma per le sue doti musicali.

Arrivato al serale di Amici, LDA non ha vinto il montepremi, ma ha raggiunto il suo obbiettivo. Adesso anche lui ha un nome nel mondo della musica e il suo singolo Bandana continua ad essere molto ascoltato.

Ma ecco che arriva la dedica speciale che spiazza tutti. Vediamo insieme cosa è accaduto e a chi è rivolta

La dedica speciale di LDA che spiazza tutti dopo Amici 21

LDA, finito Amici 21, ha un sacco di porte aperte davanti a sé. E’ uscito il suo primo EP e ha finalmente riabbracciato la sua famiglia.

Nelle ultime ore, però, Luca era impegnato in un evento davvero speciale. Mentre arriva l’addio con un gesto spiazzante, LDA segue il suo amico, nonché ex allievo di Amici Akaseven, durante il suo concerto a Napoli.

I due si conoscono da sempre e questo è un sogno per entrambi che diventa realtà. Finalmente Akaseven può cantare di fronte ad un pubblico dopo i due anni di restrizioni a causa della pandemia mondiale e questa opportunità arriva anche per LDA.

L’ex allievo di Amici canta il suo singolo Bandane insieme al pubblico. Un’emozione davvero incredibile.

Concluso l’evento, Luca ci tiene a ringraziare il suo amico per questa grande opportunità. Tramite il suo profilo Instagram, l’ex allievo scrive una dedica speciale per Akaseven.

“E’ stato stupendo. Grazie per farmi vivere il mio sogno, ve ne sarò debitore a vita. Vi amooo” scrive il ragazzo molto emozionato.

Mentre avviene l’incontro e la frecciatina che spiazza, il cantante rivolge delle parole di lode e amore per Akaseven.

“Sei più di un cantante, più di un amico. Onestamente Lù non so descriverti, ma sappi che sei speciale e le persone se ne rendono conto…” scrive LDA e conclude: “Guarda qua tutti questi ragazzi che sono qui per te e goditeli perché ti meriti tutto. Grazie ancora. Ti voglio un bene dell’anima e non finirò mai di ringraziarti per questa sera“.

LDA ha vissuto una serata pazzesca grazie al suo amico Akaseven. Ha finalmente avuto l’opportunità di cantare il suo singolo davanti a tantissime persone. Sembrava un sogno, ma ce l’ha fatta grazie ad Amici. La dedica speciale emoziona il mondo del web