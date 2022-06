Isola dei Famosi daytime 07/06/22, scoppia il putiferio: tutta colpa di una carota

All’Isola dei Famosi poco dopo la diretta con Ilary Blasi è scoppiato il putiferio tra i naufraghi e tutto a causa di una carota.

L’Isola dei Famosi ieri ha tenuto compagnia il pubblico del piccolo schermo degli italiani con la prima, e forse unica, diretta con Ilary Blasi.

La bionda conduttrice, in compagnia di Nicola Savino e Vladimir Luxuria in studio mentre in Honduras c’era il suo inviato di fiducia Alvin, ha servito numerosi colpi di scena ai suoi concorrenti. In primis ha annunciato l’arrivo delle piratesse formate da Vera Gemma e Soleil Sorge, che hanno già stravolto le dinamiche in sole poche ore dal loro arrivo, e poi le consuete eliminazioni che hanno visto preparare lo zainetto per tornare in Italia a Lory Del Santo.

Quest’ultima ha salutato in maniera glaciale il suo compagno Marco Cuculo, lasciando il dubbio a tutti i suoi compagni di viaggio in quanto lui non le ha dato propriamente ragione durante i vari scontri con il gruppo. Il daytime dell’Isola dei Famosi però non è da meno rispetto alla diretta di ieri sera ed inizia subito così!

Nick contro il gruppo all’Isola dei Famosi: la sua richiesta scatena l’ira dei naufraghi

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove i naufraghi hanno sconvolto il pubblico con le loro dichiarazioni bomba, parte subito mostrandoci che cos’è successo dopo la diretta di ieri sera.

I concorrenti hanno superato numerose prove avendo in cambio un bel po’ di cibo da poter utilizzare nei giorni a venire. La produzione ha donato loro anche delle carote e c’è chi come Nick dei Cugini di campagna ha chiesto di poter mangiare più carote cedendo la sua porzione di riso. Luca Daffrè non ha reagito bene facendo notare al suo compagno di viaggio che non si trova al ristorante e che anche in decisioni come queste devono essere tutti uniti e mangiare quello che c’è sempre esprimere preferenze.

“Non siamo mica al ristorante!” ha commentato lui provocando una certa delusione nei confronti del cantante, mentre il resto del gruppo è sembrato essere tutto quanto dalla sua parte convinto che abbia avanzato una richiesta assurda dopo la diretta con Ilary Blasi su canale 5.