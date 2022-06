Terribile incidente per la dama di Uomini e Donne: tanta paura per lei

Uomini e Donne: la dama del Trono Over è stata vittima di un terribile incidente e sui social si è lasciata andare ad un amaro sfogo.

Uomini e Donne è in pausa estiva, ma le dinamiche e notizie riguardanti i suoi protagonisti non accennano a diminuire. Nelle scorse ore, infatti, tra i fedeli sostenitori del programma c’è stata tanta paura in quanto una delle ex dame dello show è stata vittima di un incidente.

A rivelare il tutto sui social è stata la diretta interessata, senza però aggiungere maggiori dettagli su come si è svolto il terribile episodio che l’ha vista protagonista nelle scorse ore ma assicurando che nonostante lo spavento preso e le cure a cui è stata costretta a sottoporsi il tutto è andato per il meglio anche se ora deve avere pazienza ed aspettare che il suo corpo si riprenda del tutto.

Valentina Autiero di Uomini e Donne è stata vittima di un incidente e sui social ha deciso di raccontarlo in questo modo.

Valentina Autiero di Uomini e Donne vittima di un incidente: come sta ora

Valentina Autiero ha deciso di rompere il silenzio con i suoi fedeli sostenitori rivelando di aver avuto un incidente.

Purtroppo, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non si conoscono le dinamiche in cui tutto è accaduto, ma lei ci ha tenuto ad assicurare che dopo aver avuto il risultato della tac negativo ha deciso di lasciare la struttura ospedaliera che la ospita nonostante i medici le avessero consigliato di trascorrere la notte lì in modo tale da poter essere sempre sotto osservazione.

Ora la dama di Uomini e Donne, dove è spuntata l’inedita confessione di Gianni Sperti, indossa una fascia che dovrebbe aiutarla a sentirsi meglio con il passare dei giorni e nel frattempo che il suo corpo ritorni come prima non può lasciarsi andare a numerosi sforzi e per questo motivo è stata costretta a sospendere l’allenamento.

L’importante però è che Valentina Autiero dopo l’incidente stia bene e che le sue condizioni di salute siano stabili senza andare incontro e spiacevoli conseguenze. Insomma, tutto bene quello che finisce bene.