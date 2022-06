La coppia non si trattiene e fa delle dichiarazioni bomba: Isola dei Famosi 2022 boom

L’Isola dei Famosi continua alla grande. Ilary Blasi in compagnia dei due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino seguono in diretta le vite dei naufraghi.

Oltre al pensare al cibo, al caldo e al fuoco, i nostri concorrenti hanno la possibilità di conoscersi a fondo. Ecco che spunta una nuova coppia che fa delle dichiarazioni veramente bomba.

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa sta accadendo

La coppia non si trattiene e fa delle dichiarazioni bomba all’Isola dei Famosi 2022

Per ora questa edizione dell‘Isola dei Famosi non è tanto ricca d’amore. Abbiamo visto unire e poi scoppiare la coppia formata da Estefania e Roger, poi l’avvicinamento di Mercedesz a Edoardo finito poi per problemi di fiducia, e infine Marialaura e Alessandro, ma lui ha deciso di finirla ancora prima di iniziare a conoscersi.

Insomma, non è una edizione fortunata per quello che riguarda il cuore, ma la speranza è l’ultima a morire.

Mentre Nicolas Vaporidis viene sbugiardato, una coppia di naufraghi fa delle dichiarazioni bomba durante un gioco notturno. Si tratta di Luca Daffré e Marialaura De Vitis.

E’ proprio quest’ultima a chiedere al naufrago chi sia la sua preferita. “Quando sono entro ho detto ‘Fisicamente mi piace Estefania‘, poi conoscendovi, come persone, ho detto Marialaura” confessa Luca e si spiega meglio: “Quando sono entrato non avevo una bella opinione di Marilù pensavo che prendesse in giro Alessandro. Per me che la guardavo da casa era palese che lo prendesse in giro. Poi dopo, parlandone, ho cambiato idea“.

Daffré non è rimasto colpito da subito dalla vincitrice de La Pupa e il Secchione, ma dopo averci parlato e averla vista realmente ha capito che è una ragazza che potrebbe interessarle. Il flirt non manca anche se Marialaura ha dei dubbi: non crede di poter piacere a Luca.

Tra confessioni bollenti e lacrime, di risposta, però, la naufraga dice stuzzicando il naufrago: “Quindi ti piacevo? Anche a me piacevi prima, quando avevi gli addominali, poi li hai persi. Sei sempre stato bello, anche senza addominali. Se sei un bello che balla? Non so se sai ballare, vogliamo provare? Dai vedremo in futuro cosa succederà. Poi ti dirò se sei un bello che balla o il contrario“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

C’è del feeling tra Marialaura e Luca all’Isola dei Famosi. Queste dichiarazioni bomba lasciano pochi dubbi e io sono sinceramente contenta. La De Vitis viene sempre ritenuta falsa e poco credibile, ma secondo me in questo reality show sta dando prova di essere una ragazza che crede nell’amore, anche un pochetto insicura e sincera