Un format come reazione a catena non può che regalare grande divertimento, specialmente se teniamo in considerazione questi magnifici tre: Parenti stretti, I tre Denari e le Focaccine! Allora, sapete che fine hanno fatto?

Il pubblico li ha amati, odiati, sostenuti e soprattutto, si è divertito con loro! I Parenti Stretti, i tre Denari e le Focaccine sono stati campioni e giocatori per lungo tempo nel programma condotto da Marco Liorni, Reazione a Catena. Nel corso del tempo però capita che questi protagonisti possano cadere nel dimenticatoio, ma noi siamo pronti ad ovviare ciò. Perché vi raccontiamo che fine hanno fatto e come sono diventati!

Iniziamo dai primi citati, i Parenti Stretti, chi sono? Si tratta di tre giovani provenienti da Messina, Giovanni, Eliana e Beatrice. Il loro successo è stato così entusiasmante che non solo hanno tenuto compagnia per circa 18 puntante, ma adesso hanno ancora pagine e pagine sui social che li lodano! Questo perché la loro bravura non può essere dimenticata.

Ma se questi sono stati in gara per tutto questo tempo e sono ancora ricordati, che ne è stato degli altri che sono considerati vincitori storici?

Reazione a Catena: ecco che fine hanno fatto i vincitori

I protagonisti sopra citati non sono gli unici che hanno conquistato la vittoria e il pubblico a casa, anche il conduttore Marco Liorni è molto amato dai fan. Reazione a catena è la sua seconda casa, ma spesso anche lui ha dovuto fare i conti con eventi spiacevoli. Il presentatore ha vissuto un grave dramma insieme al figlio, situazione che ha non poco spaventato, ma l’importante è che adesso tutto sia tornato normale. Non importa se si è famosi o meno, i cattivi episodi possono capitare a chiunque. Detto questo, cosa ne è stato degli altri due?

I Tre Denari hanno letteralmente spopolato nelle 35 puntate nelle quali hanno partecipato da veri campioni. Vincitori e concorrenti che sono diventati una leggenda nel format, si sono portati a casa ben 400 mila euro, ma non solo. Nell fase dell’intesa vincente, momento iconico del game show, hanno fatto il record di 28 parole! Francesco, Marco e Michael di Muggiò, hanno aperto un pub con quei soldi. Ancora oggi, sono ricordati e amati dai fan.

Infine, Le Focaccine magico trio composto da tre ragazze milanesi, Lorena, Francesca e Alessandra, ha sconvolto i telespettatori e gli avversari. La ragione? In una sola puntata sono riuscite ad ottenere il massimo possibile, ben 147 mila euro! Insomma, si tratta di vere campionesse, le quali vorrebbero ancora tornare sul piccolo schermo per partecipare a nuove sfide. Nel frattempo restiamo aggiornati, ma siete a conoscenza del primo incarico del conduttore Marco Liorni? E’ insospettabile!

In attesa di nuove sfide, restiamo aggiornati, perché i vincitori possono sempre tornare da un momento all’altro.