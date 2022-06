Grande Fratello Vip 7: Signorini scippa Ilary Blasi, Lei tra i concorrenti!

Signorini scippa Ilary Blasi per il Grande Fratello Vip 7: Lei tra i possibili concorrenti

L’Isola dei Famosi 2022 sta avendo un grande successo. Dopo la scorsa edizione alquanto fallimentare, Ilary Blasi si rifà quest’anno con un cast da paura.

I concorrenti sono tutti unici e molto interessanti e Alfonso Signorini segue il reality show con occhio critico visto che deve scegliere i futuri nomi per il Grande Fratello Vip 7.

Ecco che il conduttore scippa alla Blasi. Si tratta di una ex naufraga, ma scopriamo di chi si tratta

Alfonso Signorini sta già pensando al cast per il Grande Fratello Vip 7 che inizierà il prossimo ottobre.

Dopo aver svelato il primo nome bomba, il conduttore si sta guardando in giro per mantenere alti gli ascolti del programma.

Laura Maddaloni è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2022, presentato da Ilary Blasi. L’ex judoka ha dato prova di grande forza fisica conquistando tanti consensi come non.

Ospite per un’intervista a SuperGuidaTv, la moglie di Clemente Russo racconta della sua esperienza in Honduras.

“E’ stata la mia prima esperienza in un reality. Ho assolutamente voluto fare questo percorso, fin dall’inizio non ho avuto alcun dubbio. Sapevo cosa mi aspettava, io da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’Isola e che per certi versi somiglia un po’ all’adrenalina che mi ha dato la mia ex vita da agonista” racconta l’ex naufraga e continua: “Per me l’Isola è stata una competizione, un mettermi a confronto con me stessa. Quale posto migliore dell’Isola, dove si sta senza telefoni, si soffre per certi versi la fame, non si dorme, e dove si vive comunque il disagio di stare anche con persone che non si conosce“.

Laura Maddaloni torna a casa soddisfatta del suo percorso all’Isola. Mentre due ex naufraghi sbugiardano Nicolas Vaporidis, la judoka è anche contenta di essere tornata dai suoi figli.

Per la moglie di Clemente Russo questo è stato il suo primo reality, ma perché non farne un altro. L’intervistatore parla del Grande Fratello Vip 7 e di una ipotetica chiamata da parte di Alfonso Signorini.

“In molti mi hanno detto che io sarei portata per i reality, forse perché sono una persona vera e non seguo un copione, non avendo modificato il mio carattere per piacere al pubblico” commenta la Maddaloni e conclude: “Al momento non saprei cosa dirti, io le mie decisione le prendo di pancia“.

Laura Maddaloni sarà uno dei prossimi nomi bomba per il Grande Fratello Vip 7? Ad Alfonso Signorini l’ardua sentenza