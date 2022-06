Test logica: dopo quanto tempo si spegnerà la candela?

Aiuta Luciana e le sue amiche ad organizzare una festa a sorpresa perfetta. Dopo quanto tempo si spegnerà la candela? Risolvi il test

Luciana e le sue amiche decidono di organizzare una festa a sorpresa a Carla, la più piccola del gruppo. Le ragazze acquistano una torta e quattro candele. Ogni candela riesce a restare accesa per un massimo di tre ore, poi si consuma e si spegne. Poiché la festa a sorpresa è in giardino, le ragazze decidono di organizzarsi un po’ prima ed effettuano alcune prove.

Maria Rosaria accende due candele nello stesso momento. La giornata è autunnale ed il vento spegne la prima candela dopo trenta minuti e la seconda candela un’ora dopo la prima. A questo punto, le ragazze decidono di accendere le altre due candele a loro disposizione affinché la festa a sorpresa riesca. Se non dovessero esserci altri colpi di vento, dopo quanto tempo tutte le candele saranno consumate e si spegneranno?

Ecco cinque opzioni a tua disposizione, soltanto una è la risposta esatta.

Dopo due ore

Dopo tre ore

Dopo un’ora e mezza

Dopo sette ore e mezza

Dopo otto ore

La soluzione del test

Questo test ha mandato in crisi molte persone. E tu, hai avuto difficoltà o hai risposto subito? Affinché il test sia valido, è necessario fornire una risposta entro trenta secondi. In realtà, quelli veramente bravi hanno usato l’istinto e non hanno avuto bisogno di fare calcoli perché hanno risposto immediatamente. Sei anche tu tra questi o hai sfruttato i trenta secondi a tua disposizione?

Questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Se hai superato il test, vuol dire che hai usato il cervello. Se, al contrario, hai sbagliato o non hai trovato una soluzione, non preoccuparti. Non significa che tu non sia in grado di risolvere un test di logica e ragionamento, forse hai semplicemente bisogno di allenarti un po’ di più.

Ecco la soluzione: questo è un test di logica. Di conseguenza, avresti dovuto utilizzare il cervello. Non c’è nessun calcolo da fare, se le candele durano al massimo tre ore, vuol dire che dopo tre ore si spegneranno da sole.