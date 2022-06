Harry e Meghan: il loro Giubileo di Platino minuto per minuto

La loro presenza era sicuramente molto attesa nel Regno Unito. Ecco il riassunto di tutti i movimenti di Harry e Meghan al Giubileo di Platino

Harry e Meghan sono finalmente tornati insieme in Gran Bretagna e l’hanno fatto per un’occasione molto importante, il Giubileo di Platino. Si tratta dei festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta. L’anziana sovrana ha toccato quest’anno il settantesimo anno sul trono d’Inghilterra, un traguardo invidiabile. Anche i Duchi di Sussex si sono recati a Londra per onorare Sua Maestà.

Gli spostamenti dei Sussex sono stati documentati da decine di giornalisti, paparazzi e curiosi, alla costante ricerca di uno scatto rubato o di una dichiarazione al volo. Secondo alcuni commentatori britannici, l’ex attrice statunitense e suo marito hanno rubato la scena agli altri, anche se questa volta gli va riconosciuta la buona fede. Ricostruiamo insieme il Giubileo di Platino di Harry e Meghan.

Harry e Meghan: ecco com’è stato il loro ritorno a Londra

Harry e Meghan sono sbarcati a Londra pochi giorni prima dell’inizio del weekend del Giubileo di Platino, insieme ai loro figli. Per Lilibet Diana si trattava della sua prima volta nel Regno Unito. I Sussex hanno dovuto rispettare alcune imposizioni da parte della scorta. Pare che Harry abbia preferito dare la priorità alla sicurezza della sua famiglia piuttosto che alle uscite serali.

Per rispettare la richiesta dei sudditi, l’ex protagonista di Suits e suo marito sono rimasti in disparte durante il Trooping The Colour. I Sussex hanno partecipato agli incontri ufficiali riservati alla famiglia, durante i quali Harry non ha indossato il suo amato uniforme militare. Successivamente, la coppia è arrivata mano nella mano a St. Paul, occupando delle postazioni molto lontane rispetto a quelle riservate a William e Kate.

Dopo aver saltato alcuni incontri con le istituzioni politiche, Harry e Meghan hanno festeggiato il primo compleanno della piccola Lilibet Diana. Ai festeggiamenti ha partecipato anche la Regina Elisabetta, la quale ha avuto la possibilità di conoscere per la prima volta sua nipote. Nella giornata di oggi è previsto il rientro negli Stati Uniti d’America. Niente vacanze londinesi, dunque, per i Duchi di Sussex.