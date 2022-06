Maria De Filippi ha scelto la nuova tronista: Lei reagisce così

Uomini e Donne si è appena concluso questo 3 giugno. Il format riprenderà la sua normale messa in onda a settembre.

Le ultime due puntate hanno visto come protagonisti i due ultimi tronisti: Luca Salatino e Veronica Rimondi. Entrambi hanno fatto la loro scelta che ha fatto molto discutere i telespettatori.

Nonostante il programma sia appena finito, Maria De Filippi ha già deciso chi sarà la prossima tronista. Non è un volto sconosciuto al pubblico di Uomini e Donne, ma vediamo insieme di chi si tratta

Maria De Filippi ha deciso chi sarà la nuova tronista: Lilli Pugliese reagisce così

Lilli Pugliese è la corteggiatrice arrivata assieme a Soraia alla battuta finale della scelta di Luca Salatino. Il tronista ha deciso di uscire in compagnia dell’ultima nominata, spezzando il cuore di Lilli.

Sia Tina Cipollari che Maria De Filippi hanno applaudito ed elogiato il comportamento della non scelta. La Pugliese in lacrime ha chiesto un ultimo abbraccio a Luca e non si è affatto infuriata, capendo benissimo le parole di Salatino. Il tronista a malincuore la saluta e anche lui è palesemente emozionato.

Mentre scoppia il colpo di scena tra Soraia e Luca Salatino, Lilli Pugliese viene invitata da Mondo Tv 24 per un’intervista. Da qualche giorno una indiscrezione sta girando per il mondo del web: Maria De Filippi ha scelto la nuova tronista e si tratta proprio di Lilli.

La ragazza, durante l’intervista, rivela di non sentirsi molto una tronista. “Non credo che mi verrà mai proposto il trono, sono una ragazza che parla poco e credo che per stare sul trono debba saper parlare come una ‘regina’, io mi vedo più come una ‘principessa‘ ” confessa la ragazza e poi continua: “Però se dovesse essere e se io mi fossi già ripresa dalla botta, allora accetterei volentieri, mi piacerebbe molto trovare anche io quell’amore vero che spesso ho visto uscire dal programma, sposarsi, fare dei figli e creare, quindi, una famiglia. E poi ogni esperienza è un bagaglio culturale che ti fa crescere, chi rifiuterebbe un’esperienza del genere”.

Continuando l’intervista, il giornalista chiede anche il parere di Lilli in merito alla scelta di Veronica Rimondi. La tronista ha scelto Matteo Farnea, ma lei preferiva di gran lunga Federico.

Veronica Rimondi rovina tutto e anche il pubblico è d’accordo con la Pugliese. Matteo non è mai piaciuto ai fan di Uomini e Donne.

“Sono rimasta tanto delusa quando ha eliminato Federico, lo vedevo molto bene affianco a lei, ovviamente mio parere, poi è ovvio che sta a lei ascoltare le sue sensazioni e scegliere chi per lei è la persona giusta per stare al suo fianco” commenta Lilli che conclude con parola di elogio nei confronti della tronista: “Riguardo, invece, alla sua personalità mi piace molto, è una donna diretta e schietta, quando ho visto il video di presentazione mi è piaciuta subito”.

Lilli Pugliese quasi sicuramente continuerà la sua ricerca dell’amore a Uomini e Donne. Maria De Filippi la vorrebbe come nuova tronista, ma lei deve ancora capire se la sua infatuazione per Luca Salatino finirà a breve