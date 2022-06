Cinque anni di matrimonio e quarto figlio in arrivo? La coppia vip reagisce così

Dopo 5 anni di matrimonio la coppia vip è pronta ad accogliere il quarto figlio? Il gossip è diventato sempre più insistente e loro hanno scelto di rispondere in questo modo!

La coppia vip più amata di sempre potrebbe presto dare una bellissima notizia a tutti i loro fedeli sostenitori, annunciando l’arrivo di un quarto figlio.

Certo, almeno per il momento i diretti interessati non hanno rivelato nulla, ma sul web il gossip diventa sempre più insistente e ci sono diverse segnalazioni che riportano questa bellissima notizia, svelando anche il genere del futuro nascituro. Tant’è che la coppia a modo suo ha scelto di reagire alla notizia in questione.

Di chi stiamo parlando? Della coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata, che sono già genitori di tre bambini e che presto potrebbero accoglierne un quarto.

Alice Campello mamma per la quarta volta? La reazione di Alvaro Morata al gossip

La coppia vip, di cui amore prosegue a gonfie vele a differenza del famoso cantante che ha annunciato l’annullamento delle nozze, sarebbe in dolce attesa del quarto figlio.

A riportare il gossip è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto diverse segnalazioni a riguardo. Una però è stata molto più esaustiva delle altre, nonostante avessero tutti quest’aspetto in comune, in quanto una persona vicina ad Alvaro Morata e Alice Campello l’avrebbe contattata per segnalarla che i due stanno aspettando un quarto figlio e che a differenza dei primi tre, questa volta in casa aspetterebbero una femminuccia.

La coppia ha deciso di replicare ai gossip pubblicando un tenero scatto di una serata passata in famiglia senza dare adito alle continue voci sul loro conto. Alice Campobello e Alvaro Morata ci tengono molto alla loro privacy e probabilmente riveleranno la notizia, qualora dovesse confermarsi essere vera attenzione, soltanto ad uno stadio avanzato della gravidanza oppure il tutto è stato soltanto un malinteso creatosi da false segnalazioni sul loro conto?

Per saperne di più non ci resta che attendere in quanto prima o poi siamo sicuri che la verità verrà fuori e in tal caso non possiamo non fare i nostri migliori auguri a questa bellissima coppia.