Isola dei Famosi daytime 06/06/2022, i nodi vengono al pettine: le strategie dei naufraghi

All’Isola dei Famosi prima della diretta di questa sera con Ilary Blasi è scoppiata la lite tra i naufraghi, facendo venire fuori tutti i nodi che si sono creati tra loro. Comprese le strategie studiatesi per arrivare in finale.

L’Isola dei Famosi questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con la consueta diretta con Ilary Blasi su canale 5, in compagnia dei fedeli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Senza dimenticare il prezioso contributo dato da Alvin in Honduras.

Questa sera, manco a dirlo, ci saranno grossi colpi di scena in quanto non solo ci sarà qualcuno che sarà costretto, per il volere del pubblico del piccolo schermo, a tornare a casa in Italia ma ci sarà anche l’ingresso delle Piratasse, Vera Gemma e Soleil Sorge, che renderanno le dinamiche ancora più frizzanti. Anche se i concorrenti si stanno impegnando per rendere l’atmosfera tutt’altro che noiosa.

Al daytime dell’Isola dei Famosi di oggi, infatti, i naufraghi non se le sono mandate a dire e tutti i nodi sembrerebbero essere giunti al pettine.

Edoardo Tavassi contro Nick all’Isola dei Famosi: volano stracci prima della diretta

Il daytime dell’Isola dei Famosi parte subito con il botto, mostrando il magnanimo spirito della produzione che ha scelto di mettere alla prova i suoi concorrenti: se supereranno quanto richiesto, potranno mangiare spaghetti e polpette. La prova fortunamente è stata superata e hanno mangiato a sazietà. O almeno si spera.

Poco dopo il sereno è subito terminato in quanto Nick confida a Lory Del Santo che il gruppo aveva il compito di rimediare al copri fuoco in quanto è rotto, ma ai diretti interessati non ha detto nulla così ci ha pensato lei. Edoardo Tavassi, che è stato difeso da sua madre che ha smascherato un ex concorrente, ha accusato il cantante di essere un abile stratega in quanto secondo lui ha utilizzato questo episodio soltanto per poterli attaccare al momento giusto senza parlarne per poter risolvere il problema.

Edoardo Tavassi ha smascherato Nick, accusandolo anche di passare del cibo extra a Gennaro nella sperava che superi la prova leader così da non poterlo nominare. Il cantante ha respinto le accuse affermando che lui ha passato il cibo a tutti i suoi compagni e trova tutto questo ingiusto.