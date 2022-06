Matteo Ranieri smaschera Soraia dopo Uomini e Donne: la reazione di Luca

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne ha smascherato Soraia, la scelta di Luca Salatino e non è mancata la reazione di lui di fronte a tutto questo.

Matteo Ranieri e Luca Salatino, negli studi di Uomini e Donne, oltre a trovare l’amore al fianco di Valeria e Soraia, hanno costruito una bellissima amicizia durante il loro percorso. Amicizia che i due ragazzi hanno voluto coltivare anche al di fuori del programma, frequentandosi con le loro rispettive fidanzate.

Matteo, però, si è voluto levare qualche sassolino dalla scarpa e non appena ha avuto modo di poter incontrare Soraia ha voluto subito mettere i puntini sulle I, chiedendole come mai dopo la scelta lo abbia definito un fosso in una dedica a Federica Aversano, ex corteggiatrice di lui e molto amica di lei.

Matteo Ranieri ha smascherato Soraia dopo Uomini e Donne. Lei però ha prontamente risposto e non è mancata nemmeno la reazione di Luca Salatino, che ha commentato il tutto divertito.

Soraia smascherata da Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne: Luca Salatino svela tutto

Matteo Ranieri, non appena si è trovato davanti Soraia dopo Uomini e Donne, dove non è mancata una frecciata totalmente inaspettata, ha voluto subito chiarire ogni dubbio e lei ha prontamente risposto che in quel momento era arrabbiata perchè aveva fatto soffrire una sua amica.

In tutto questo, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, non è mancata la reazione di Luca Salatino che divertito ha rivelato che poco prima che si sedessero a tavola per mangiare, lei gli stava perfino sfondando la macchina. “Non è colpa mia se non sai guidare” ha commentato divertita Soraia, ma il clima sembrerebbe essere quello di due amici, stando dunque a significare che dopo la fine dei rispettivi percorsi è terminato anche qualsiasi rancore possibile.

Matteo Ranieri e Luca Salatino dopo Uomini e Donne continuano con la loro amicizia ed ora che ogni possibile incomprensione è stata chiarita, non gli resta che godersi tutto il buono e il bello che quest’esperienza nel programma di Maria De Filippi è riuscito a dare loro cambiandogli probabilmente per sempre la vita come mai prima di questo momento.