Addio alla coppia vip: l’addio che distrugge i fan

La coppia vip ha dato poco annunciato la fine del loro amore, nonostante apparissero più forti che mai insieme hanno deciso di prendere strade diverse. Il tutto è stato annunciato attraverso una lettera pubblicata sui social che rivela ai loro fedeli sostenitori che la loro relazione è giunta al capolinea.

Non sembrerebbe esserci nessun astio o rancore da entrambe le parti, ma una cosa purtroppo sembra essere ormai certa, visto che a confermarla sono stati i diretti interessati: Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati: la lettera d’addio gela tutti

Benjamin Mascolo, noto per aver fatto parte del famoso duo canoro Benji e Fede, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una lettera, che trovate alla fine di questo articolo, in cui annuncia la fine della sua storia d’amore con Bella Thorne, ex stella della Disney.

Il cantante ha annunciato il loro addio, venuto dopo quello di un’ex gieffina molto amata, senza però sbilanciarsi sui motivi che li hanno spinti a prendere questa scelta. Benjamin Mascolo, ex fidanzato di Bella Thorne, ha voluto però specificare che lui ci sarà sempre per la sua ex fidanzata, sottolineando quanto lei sia stata fondamentale per il suo processo di accettazione e come lo abbia aiutato a farsi sentire amato durante il corso di questi tre anni trascorsi insieme in cui avevano anche iniziato a progettare il loro matrimonio.

La lettera di Benjamin Mascolo è stato un duro colpo da accettare per i suoi fedeli sostenitori, consapevoli del profondo legame che univa i due, ma purtroppo questo capitolo della loro vita sembrerebbe essere aggiunto ad una conclusione tutt’altro che dolce nonostante i rapporti sembrerebbero essere rimasti buoni come quelli di due amici.