Estate in love per Michelle Hunziker: il gesto che cancella tutti i dubbi

La showgirl svizzera Michelle Hunziker si dichiara single sui social network, ma in realtà la sua nuova relazione ha spiccato il volo

Le vicende amorose di Michelle Hunziker hanno tenuto banco negli ultimi mesi. Il clamoroso divorzio dall’ormai ex marito hanno alimentato il gossip per mesi. Per sancire la chiusura della loro relazione arrivò addirittura un comunicato dell’Ansa. Da allora è rimasto il mistero sulla situazione sentimentale della bella showgirl, che dopo mesi continua a dichiararsi single. Niente ritorno con Eros Ramazzotti (il suo altro ex marito), ma una storia nuova che evidentemente inizia ad emergere e venire fuori.

Le ultime voci riguardano un liason con il bellissimo Giovanni Angiolini. Si tratta di una scoperta fatta Diva e Donna, che hanno fotografato i due durante un pranzo nei pressi di Milano. Testimone di questo incontro è stato il regista Roberto Cenci, che secondo la rivista ha incontrato la coppia. La Hunziker le avrebbe presentato Angiolini come suo nuovo fidanzato. Lui è famoso per essere un bellissimo medico ortopedico, che nel 2015 partecipò al Grande Fratello ed ebbe un grande successo. Nella casa ebbe un legame con l’infermiera Mary Falconieri.

Michelle Hunziker ha di nuovo trovato l’amore?

I due proseguirono anche fuori la loro storia, parlando di grandi progetti. Ma non se ne fece poi nulla, allontanandosi definitivamente. Angiolini vive tra Roma e la Sardegna, dove è nato. Ma ultimamente è stato avvistato spesso a Milano, proprio dove vive Michelle. Lui ha 41 anni e lei 45. Chissà se questa storia è destinata a proseguire oppure è soltanto un flirt passeggero. Le sensazioni dicono il contrario, ma bisogna ricordare che la Hunziker ha spiegato di aver sofferto molto la separazione da Tomaso Trussardi.

Tuttavia ha anche spiegato di credere ancora fermamente nell’amore. Che lo abbia trovato col bel medico sardo? A quanto raccontano le testimonianze, i due appaiono affiatati e decisamente uniti e affiatati. E magari per la bella showgirl e conduttrice svizzera potrebbe essere arrivata la volta buona… ossia che l’amore ha deciso di ribussare alla sua porta… e il buon Angiolini potrebbe essere finalmente la persona giusta.