Royal Family, parla l’esperto: “La Regina Elisabetta lo sa”

Per la Regina Elisabetta non esistono segreti. Lo ha confermato anche l’esperto. Qual è il segreto che ha scoperto l’anziana sovrana?

La Regina Elisabetta ha dei segreti ma non vuole che qualcuno le nasconda qualcosa. Nonostante i 96 anni, compiuti lo scorso 21 aprile, alla monarca non sfugge mai niente. Tutto ciò che non le viene detto non può restare segreto a lungo, prima o poi Elisabetta II capirà tutto da sola, senza aiuti esterni. Probabilmente è da sempre il principale pregio. Non si occupa un trono per settant’anni per caso.

Quest’anno la Regina Elisabetta festeggia il Giubileo di Platino e questi decenni sono stati pieni di eventi, alcuni felici e altri tragici. Eppure Sua Maestà li ha superati tutti grazie alla sua saggezza e alla sua esperienza. Questo aspetto del suo carattere è stato sottolineato recentemente da un esperto di vicende legate alla Royal Family. L’esperto ha parlato di un dettaglio del quale la regina sarebbe già a conoscenza da tanto tempo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

“La Regina Elisabetta sa che Kate ama veramente William”

Il biografo reale Andrew Morton ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale britannico Ok!, soffermandosi soprattutto sulla Regina Elisabetta. L’anziana sovrana, che recentemente ha avuto strane visite nella sua residenza, sarebbe da tempo a conoscenza del segreto dell’amore tra Kate Middleton ed il Principe William: “La sovrana trascorre molto tempo a sostenere la loro relazione”, ha dichiarato il giornalista.

“Sua Maestà non vuole ripetere lo stesso errore commesso con Carlo e Diana. Sa bene che Kate ama William per quello che è, non per il suo titolo nobiliare”. Pare che The Queen sia stata una delle primissime sostenitrici della relazione tra Catherine e suo nipote William. I Duchi di Cambridge, che hanno reso noto il nuovo appartamento nel quale abiteranno, si sono sposati nel 2011.

La Regina Elisabetta avrebbe “fatto i salti di gioia quando Kate e William si sono sposati. Il loro matrimonio ha rappresentato un punto di forza dopo anni di fallimenti dei suoi figli e dopo la morte di Diana”. Secondo Morton, la Royal Family si sarebbe messa al sicuro grazie al matrimonio tra i Cambridge. Da quel momento, la monarchia inglese ha iniziato a mostrarsi in un altro modo davanti al mondo intero. Sicuramente con un aspetto più positivo rispetto al passato.