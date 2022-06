Test: riuscirai a vincere la gara in bicicletta? Vediamo cosa sai fare

Con questo test potrai verificare la tua capacità di risolvere un indovinello in meno di trenta secondi. Credi di esserne capace? Vediamo cosa sai fare

Un atleta decide di allenarsi in bicicletta, in vista di alcune gare molto importanti. Il nostro amico partecipa ad una gara amatoriale di venti chilometri. La partenza è prevista alle 9 del mattino e l’appuntamento è nella piazza principale del paese. Purtroppo il ciclista non è del posto e sbaglia piazza, partendo con cinque minuti di ritardo rispetto al resto del gruppo, ma decide di non mollare.

Viaggiando ad una velocità costante di 20 Km/h, il nostro amico raggiunge il gruppo e poi si lancia all’inseguimento dei fuggitivi. Dopo alcuni minuti li raggiunge, li segue a ruota per un chilometro e poi decide di accelerare. A pochissimi metri dal traguardo, il ciclista supera il secondo classificato. Qual è stata la posizione finale di classifica del ciclista? Da questo momento hai trenta secondi per rispondere. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Credi di aver risolto l’indovinello? Tra poco avrai la possibilità di scoprirlo. La cosa più importante è eliminare tutti i dettagli inseriti nel testo solo per farti sbagliare. Dare una risposta entro trenta secondi non è facile, se adesso credi di aver indovinato, non ci resta che farti i complimenti perché questi indovinelli nascondono sempre un inganno ed è facile cascarci.

Molto probabilmente hai soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test del genere, vedrai che in futuro migliorerai e sarai in grado anche tu di rispondere entro trenta secondi.

La soluzione del test è molto più semplice di quanto tu possa pensare: molte persone hanno pensato che, superando il secondo classificato, il ciclista fosse primo ma non è così. Se superi il secondo, ovviamente diventi tu il secondi in classifica! E tu, hai indovinato o ti sei lasciato ingannare dal trabocchetto? Se ti è piaciuto questo test, sappi che ce ne saranno altri nei prossimi giorni. A presto.