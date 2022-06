Alex Belli non perdona: la frecciatina alla vippona scatena il putiferio

La frecciatina all’ex vippona scatena il putiferio: Alex Belli non perdona

Alex Belli, attore, ha partecipato al Grande Fratello Vip 6. Come scordarsi di sei mesi di triangolo artistico che lo vedono protagonista in compagnia di sua moglie Delia Duran e l’influencer Soleil Sorge?!

Quest’ultima e Alex continuano a far parlare di loro nonostante il reality show sia finito. Se all’interno della Casa erano complici e molto amici, adesso sembra proprio che non si sopportino più.

Dopo l’ennesima catfight, Alex Belli non perdona e lancia una frecciatina all’ex vippona. Vediamo insieme cosa è accaduto

La frecciatina a Soleil Sorge scatena il putiferio: Alex Belli non perdona

Alex Belli torna a parlare di Soleil Sorge. I due, fuori dalla Casa del GF Vip, continuano a stuzzicarsi attraverso i social e interviste.

Adesso la Sorge è appena sbarcata all’Isola dei Famosi in compagnia di Vera Gemma. Le mancava solo questo reality show per completarli tutti in un anno.

Alex Belli, ospite a L’Isola Party, parla nuovamente delle sua ormai ex amica.

Dopo la frecciatina di Soleil che fa molto rumore, l’attore rivela quali sono i suoi rapporti con la nuova naufraga.

“No Sole, non ci manchi assolutamente. Sai cosa c’è? Sei un’incoerente e pazza. Vuoi una bella news flash? Dei tuoi click non me ne frega niente” commenta ridendo Alex.

Belli si auto nomina il “re del dissing” e rivela che questo screzio a lui diverte molto. “Mi piace quando ci sono ste cosa, ma qui non c’è un dissing. C’è una verità pura: io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘Io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’ ” commenta l’ex gieffino che non perdona e scocca la frecciatina: “Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa“.

Una volta tanto, Alex ha ragione. Il problema è che subito dopo non rimane nella sua posizione. “Poi per il resto le voglio bene a questa ragazza. Sì a parte queste cose che dice che non le condivido, alla fine non c’è nulla di serio” commenta l’attore.

Lui si definisce un circense e che fa tutto ciò solo per l’intrattenimento, per rendere il tutto più leggero.

I fan di Soleil, però, non perdonano le parole di Alex Belli. Lo trovano di poco gusto e che continui inutilmente a marciare sulla notorietà della Sorge solo per parlare di lui.

Mentre la madre di Soleil diventa una furia e lancia la stoccata, Alex se la ride in compagnia di sua moglie Delia Duran.

Alex Belli lancia la frecciatina a Soleil Sorge che non potrà rispondere, perché si trova all’Isola dei Famosi. Che lo voglia ammettere o meno, è proprio grazie al suo rapporto con l’attore che adesso si trova in Honduras. Se il GF non avesse parlato di lei per sei mesi, dubito che sarebbe stata chiamata a La Pupa e il Secchione e adesso all’Isola, a mio parere