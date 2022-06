Vera Gemma di nuovo all’Isola dei Famosi, ma ricordate com’era? Impressionante

Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma, è stata in passato tra i concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi

E’ nota per essere la figlia del grande attore Giuliano Gemma. Lei è vera Gemma ed è rimasta nei ricordi del pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi di qualche anno fa. Anche lei attrice, ha colpito i telespettatori per la sua grinta e il fatto di non avere mai peli sulla lingua. Già da qualche tempo si parla con insistenza di un suo ritorno nell’attuale edizione del reality di Canale 5. Sarebbe una presenza che porterebbe sicuramente uno scossone nel gruppo. Già nella sua prima prova si destreggiò bene.

Ma Vera non è soltanto una ex concorrente del reality. La sua carriera di attrice è iniziata quando era ancora molto giovane. Indubbiamente bella e con una notevole carica sexy, all’epoca era molto diversa da oggi. Negli anni ’80 esordì assieme al padre Giuliano. Si fa fatica a riconoscerla, perché il suo aspetto esteriore era completamente diverso da oggi. A dirla tutta, oggi Vera sembra aver un po’ esagerato con la chirurgia estetica. Qualcosa non torna, eppure lei ha sempre smentito con forza di essersi fatta dei ritocchi.

Isola dei Famosi, torna Vera Gemma? Il suo cambiamento è impressionante

Anzi, ha rivendicato che con l’età sono venuti fuori i tratti “orientali” che l’hanno sempre contaddistinta. E del resto l’attrice ha sempre parlato di “insinuazioni” quando qualcuno ha ipotizzato alcuni ritocchi estetici al suo volto. Ma come è iniziata la sua carriera? La Gemma non ha mai nascosto di aver avuto delle esperienze come spogliarellista agli inizi del suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Poi è arrivata al cinema, recitando in molti film importanti.

Nel 2020 l’abbiamo vista anche a Pechino Express assieme ad Asia Argento. Anche in quel caso fu un’esperienza positiva. Tuttavia, negli ultimi anni la Gemma ha dovuto fare i conti con critiche e “accuse” sul suo aspetto estetico. Lei a un certo punto ha sbottato: “Anche se fossi rifatta saranno anche cavoli miei. Tutte queste persone che parlano tanto di chirurgia estetica dovrebbero pensare ad altro”, ha tuonato.