Stefano De Martino, re Mida delle discoteche: cifra folle per una serata

Stefano De Martino è il re delle discoteche! Sapete quanto guadagna per una sola ora in veste da dj? Cifre folli per il compagno di Belen Rodriguez, che fa in modo di separare l’attività di dj di notte a quella di conduttore di giorno!

Stefano De Martino, dopo aver fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo partecipando ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti di potenziale ballerino, ha deciso di dedicarsi al mondo dell’arte a tutto tondo ed oggi non solo ha esordito al cinema come attore ma è anche uno dei conduttori più amati del piccolo schermo degli italiani.

Non tutti però sanno che il compagno di Belen Rodriguez nasconde un segreto che poi tanto segreto non è: Stefano alterna all’attività di showman anche quella di dj, ma cerca di non pubblicizzarla più di tanto in modo tale da tenere le sue due vite separate.

Nelle scorse ore però, il portale Pipol tv ha rivelato un dettaglio curioso su quanto ammonta il cachet di Stefano De Martino per un’ora di dj set e preparatevi perché non è di certo una cifra da capo, anzi!

Il cachet di Stefano De Martino per un’ora da dj: cifra folle

Stefano De Martino, che di recente non si è risparmiato sulla sua storica ex Emma Marrone, guadagnerebbe una cifra da capogiro per una sola ora di dj set, ma è pur vero che il suo nome attira tantissima gente che è curiosa di vederlo dal vivo dopo averlo ammirato per anni sul piccolo schermo non strano, ma a quanto ammonta il suo cachet?

Secondo quanto rivelato dal portale, Stefano De Martino guadagnerebbe 15 mila euro per una sola ora. All’interno del budget richiesto, specifica il portale, non c’è alcuna pubblicità sui canali social dell’artista che ci terrebbe a tenere ben separata l’attività di dj di notte con quella di conduttore di giorno, in quanto non vorrebbe far influenzare l’una con l’altra considerato che da molti viene visto come una delle giovani promesse del panorama televisivo italiano.

Il compagno di Belen, su cui è spuntato un retroscena inedito sul loro ritorno di fiamma, non è di certo accessibile a tutti i locali ma è pur vero che può essere considerato come un investimento non da poco perché il suo nome fa gola a tanti.