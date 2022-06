Che Dio ci aiuti 7 come Don Matteo: l’addio definitivo che fa male

Il mondo della televisione è fatto di addii, anche per la serie più amata di Rai 1: Che Dio ci aiuti 7! La nuova messa in onda arriva con delle sorprese totalmente inedite, le quali sconvolgono i fan.

Alle serie tv ci si appassiona non ci sono dubbi, ma non è solo questo, perché alla fin dei conti sono i protagonisti e le loro particolarità a rendere giustizia ad uno sceneggiato. Infatti, anche con Dio ci aiuti, nelle sue 6 stagioni, attraverso i personaggi presenti si è vissuto insieme a loro tante storie, tutte diverse, ma al tempo stesso ricche di emozioni. Proprio per questo, dire addio ad un volto con il quale si empatizza è difficile, ma fa parte del suo naturale ciclo.

Anche Che Dio ci aiuti 7 sta arrivando con delle numerose novità. La fortuna della serie è proprio data dalla bravura da parte non solo degli attori. Ma anche degli autori e registi che si sono sempre messi in gioco, sperimentando nuove dinamiche. Personaggi, trame, colpi di scena, e stravolgimenti di ogni tipo, sono magistralmente intrecciati tra loro.

Senza dubbio l’addio di cui parleremo oggi, fa la differenza. Una modifica che non potrà mai passare inosservata, appunto verrà gestita nel migliore dei modi. Ma il vento del cambiamento sta soffiando, e non possiamo perderci una sola news.

Che Dio ci aiuti 7: la svolta inedita è ufficiale!

Innanzitutto, è bene affermare chi regalerà ancora grandi emozioni. Si tratta di una suora non suora che ha ancora molto da dare alla serie con delle numerose novità, avete capito di chi sto parlando? Peccato che per la conferma di una presenza, c’è quella di una grandissima assenza, ma come già ribadito, è frutto di decisioni prese con cognizione di causa, per il bene dell’interprete e dell’intera serie.

Vedere Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, ha senza dubbio destabilizzato i fan che a primo impatto, non avrebbero mai creduto ai loro occhi. Vedere la talentuosa e bellissima attrice nei panni di una suora un po’ particolare è stato d’effetto, ma il successo è stato assicurato fin dagli inizi. Testimone di ciò, il fatto di essere alla settima stagione!

Ed è proprio qui che si compie un paragone con il mitico Don Matteo, perché il celebre parroco è giunto fino alla tredicesima stagione, poi ha detto addio. Stessa cosa, farà Suor Angela alla settima, per una ragione ben precisa che porta orgoglio alla stessa attrice.

Elena Sofia Ricci afferma di essere fiera del fatto che il pubblico si sia affezionato al personaggio, e non al legame che ha l’interprete con quest’ultimo. Infatti, capita spesso di identificare due volti distinti, portando ad un conseguente screditamento dell’attore o attrice in questione. Lei ha impersonato di tutto da Caro maestro, Orgoglio e I Cesaroni, senza mai perdere la sua identità. Afferma così le sue ragioni:

“Mi fa piacere che il pubblico ha imparato a conoscere me, la persona che sono e non il personaggio che interpreto.”

E’ arrivato il momento di dire addio alla serie, ha diversi progetti da portare a termine, forse avrà un altro ruolo in Che Dio ci aiuti? Le indiscrezioni sono diverse, quello che è certo è che gli diremo addio gradualmente. Apparirà in una serie di puntate, per poi lasciare senza più spazio alla neo-suora Azzurra.

La giovane interpretata da Francesca Chillemi diventerà la protagonista assoluta della serie, prendendo dignitosamente il posto della collega. La vita dissoluta e per lo shopping sono solo un ricordo, e l’evoluzione del personaggio l’ha decisamente condotta lontano.