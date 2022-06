Lory Del Santo corre ai ripari: dopo la terribile gaffe arriva il comunicato

Lory Del Santo dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi è stata protagonista di una terribile gaffe. Ora ha provato a correre ai ripari con un comunicato ufficiale che prova a fare chiarezza sull’intera vicenda.

Lory Del Santo ha recentemente terminato la sua esperienza all’Isola dei Famosi, ma continua a far parlare di lei molto più di alcuni naufraghi ancora presenti all’interno del programma.

Dopo la sua uscita dal programma, infatti, la regista di The Lady è tornata sui social e non sono mancati i commenti degli utenti della rete in cui si congratulavano con lei per il percorso svolto, andando però ad attaccare non solo i suoi compagni di viaggio ma anche la conduttrice, opinionisti e il suo compagno! Insomma, un po’ tutti.

Peccato però che questi commenti fossero stati scritti da lei, con tanto di nome e cognome e account verificato, diventando in pochissimo tempo virale e bersaglio del web.

Per questo motivo lo staff di Lory Del Santo è corso ai ripari, rivelando che cos’è successo per davvero.

Lory Del Santo: lo staff replica agli strani commenti pubblicati su Instagram

Lo staff di Lory Del Santo dopo l’Isola dei Famosi, che nelle scorse ore ha visto un altro concorrente raggiungere l’infermeria, è subito corso ai ripari e ha pubblicato un comunicato ufficiale che prova a chiarire quanto successo nelle scorse ore.

Sul comunicato, infatti, che trovato in fondo a questo articolo, viene chiarito che la concorrente non è ancora in possesso del suo telefono cellulare e che i commenti apparsi sul suo profilo sono stati copiati ed incollati dallo staff, che pensava fosse chiaro si fossero limitati a riscrivere alcuni messaggi che gli utenti della rete le avevano scritto in privato.

Perché però pubblicarli sotto forma di commento da parte dell’artista stessa e non gli screen? Lo staff ha ammesso che ha fatto tutto questo per motivi di privacy degli utenti coinvolti e per dimostrare la buona fede ha allegato un ulteriore screen.

La gaffe social di Lory Del Santo ha fatto rapidamente il giro dei social e c’è chi purtroppo non crede alla buona fede del suo staff, mentre alcuni credono sia stato effettivamente tutto un malinteso.