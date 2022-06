Isola dei Famosi daytime 08/06/22, Edoardo fuori da giochi: naufraghi fanno festa

All’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è fuori dai giochi ma i naufraghi non sono affatto disperati ma pronti a fare festa.

L’Isola dei Famosi ritorna, puntuale come sempre, sul piccolo schermo degli italiani con una nuova puntata del suo daytime. Daytime che durante il corso di queste settimane non ha mai deluso le aspettative dei telespettatori in quanto ha permesso loro di vedere nuovi lati dei concorrenti, mostrando tutti i retroscena che accadono quando non sono in onda, per ben due volte alla settimana, con Ilary Blasi.

I concorrenti si sono divisi, ancora una volta come da tradizione del programma, in due gruppi. Uno però vedi la maggior parte dei naufraghi fanne parte, mentre l’altro ritrova soltanto Nick dei cugini di campagna che è rimasto orfano di Lory Del Santo, che è stata eliminata per il volere dei telespettatori che hanno preferito non concederle nemmeno la possibilità di fare il suo percorso in solitaria all’Isola Sgamatissima, esprimendo la propria preferenza per Pamela Petrarolo.

Il daytime dell’Isola dei Famosi è pronto a fare chiarezza su quanto è accaduto dopo il suo addio, in quanto le liti tra Nick e il resto del gruppo non sono di certo mancate.

Edoardo Tavassi assente all’Isola dei Famosi: i naufraghi festeggiano

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dopo aver messo in scena una guerra a causa di una carota, prosegue la sua messa in onda mostrandoci la pace fatta tra i concorrenti.

Tutti infatti hanno voluto riappacificarsi con Nick che è venuto loro incontro affermando che molto probabilmente le loro incomprensioni sono nate a causa della fame, ma non solo. Tra questi chiarimenti è venuto a mancare un grande protagonista: Edoardo Tavssi. Il fratello di Guendalina non era insieme ai suoi compagni di viaggio, ma non è stato spiegato il motivo anche se probabilmente starà facendo dei controlli in infermiera.

I suoi compagni di viaggio non si sono disperati più di tanto perchè nella nuova Isola hanno trovato cibo a sufficienza da organizzare un vero e proprio banchetto per inaugurare lo spazio nuovo dove la produzione li ha spediti durante l’ultima parte di questa avventura su canale 5.