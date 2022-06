Uomini e Donne anticipazioni: cambia tutto nel trono over, Maria ha deciso!

Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano chiaro: le cose al Trono Over potrebbero cambiare prima di quello che si possa pensare! Maria De Filippi avrebbe già deciso ogni cosa.

Uomini e Donne si sta godendo la meritata pausa estiva, ma i suoi fedeli telespettatori stanno già pensando a quando la trasmissione, ideata e condotto da Maria De Filippi su canale 5, ritornerà a settembre con nuovi e vecchi personaggi che da anni ormai sono entrati nel cuore di tutti noi.

Alcuni saranno sicuramente riconfermati, per quanto riguarda lo spazio dedicato al Trono Over che si compone di una parte “storica” ed una che si alterna, mentre altri vedranno terminare il loro percorso negli studi Elios di Roma.

Maria De Filippi avrebbe intenzione di rivoluzionare il Trono Over dicendo addio a storici protagonisti e riconfermarne altri che hanno dato vita a dinamiche che hanno intrattenuto durante il corso dell’intera stagione televisiva.

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria pronta alla svolta per il Trono Over!

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano infatti grandi cambiamenti negli studi Elios di Roma, in quanto a dire addio al programma potrebbe essere una delle dame storiche. Di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Gemma Galgani. La sua presenza all’interno del programma non sembrerebbe poi così certa come un tempo, in quanto negli ultimi mesi è passata da diventare assoluta protagonista a semplice comparsa e di lei si parla raramente. Spesso e volentieri, infatti, aveva alzato la mano per prendere la parola ma Maria De Filippi, che ha invece confermato gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che è venuto allo scoperto con una dedica d’amore inaspettata, non le ha più dato quest’occasione.

Lo stesso destino sembrerebbe aspettare anche Catia Franchi, che dopo un esordio di fuoco con litigi con il cavaliere Biagio Di Maro, ha partecipato in maniera piuttosto passiva alla registrazioni di Uomini e Donne. Tanto da far intuire che il suo invito per il prossimo anno potrebbe non essere così scontata.

La presenza scontata, invece, è quella di Ida Platano. La dama ritornerà negli studi Elios di Roma per servire al pubblico del piccolo schermo degli italiani per servire il finale della storia con Riccardo Guarnieri.