Lulù Selassiè, il 9 giugno, compie 24 anni: la principessa festeggia con amici e parenti e condivide con i fan un dolcissimo ricordo.

Il 9 giugno 1998 nasceva Lulù Selassiè, esattamente quattro anni prima quella di Clarissa e quattro anni dopo la nascita della sorella Jessica nata, a sua volta, quattro anni dopo il fratello maggiore Christian. Un giorno speciale per la princess che, già da oggi, sta ricevendo l’affetto dei suoi fan, pronti a regalarle una giornata emozionante.

In vista dei festeggiamenti, Lulù, con un like su Twitter, ha condiviso un dolcissimo ricordo del suo passato con i fan che, dopo essersi innamorati di lei con il Grande Fratello Vip, continuano a seguirla con tantissimo affetto supportandola in tutte le sue scelte.

Lulù Selassiè e il ricordo del passato alla vigilia del 24esimo compleanno

Tra i vari fandom degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, quello di Lulù è tra i più numerosi e tra i più attivi. Da un’iniziativa dei fan è partito l’appello a LDA per poter vedere la princess nel video del singolo Bandana e ai fan Lulù ribadisce sempre la propria gratitudine e il proprio amore. Sempre da un fan di Lulù è partita l’iniziativa per una sorpresa per il compleanno che, però, la Selassiè ha scoperto in anticipo.

Tuttavia, Lulù ha ugualmente apprezzato e, dopo aver abbracciato per la prima volta i fan durante la sua prima serata in discoteca, ha voluto condividere con loro un dolcissimo ricordo. Su Twitter, infatti, è spuntata una foto dell’infanzia delle sorelle Selassiè. In particolare, nella foto ci sono Lulù e Clarissa. Tra le sorelle non c’è mai stata alcuna gelosia e, da bambina, Lulù considerava Clarissa il suo “bambolotto”.

Abbracciate l’una all’altra, sin da bambine, Lulù e Clarissa erano legatissime e, in vista di festeggiare il compleanno della sorella, la più piccola delle Selassiè, su Twitter, ha scritto:“Stasera a mezzanotte la mia piccola Lulu compierà 24 anni. la amo tanto tanto. Si merita tutto l’amore del mondo questa principessa”.

Lulù, inoltre, ha anche fatto un dedica speciale alla sorella Jessica con cui ha condiviso l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip dal primo giorno fino alla finalissima.