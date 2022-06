Appello disperato di Ida Platano a Riccardo Guarnieri? La mossa dopo Uomini e Donne

Ida Platano dopo Uomini e Donne ha lanciato un appello disperato al suo ex Riccardo Guarnieri? Il gesto non lascia alcun dubbio: la dama vuole riprovare a ricostruire la loro storia d’amore ancora una volta.

Ida Platano nel giro di pochi mesi è diventata la nuova protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, riuscendo a strappare via il titolo anche a Gemma Galgani, che per anni ha occupato gli studi Elios di Roma con le sue struggenti storie d’amore.

Anche la sua migliore amica non è da meno, ma durante gli ultimi tempi, non appena ha rivisto Riccardo Guarnieri, si è riaccesa la speranza in lei di poter ricostruire i cocci della loro storia d’amore. Purtroppo però lui, nonostante vari gesti che facessero pensare al contrario, lui non ha voluto saperne niente e durante l’ultima puntata hanno avuto uno scontro piuttosto forte.

Da quel momento in poi tra loro è calato il gelo, ma Ida Platano dopo Uomini e Donne ha scelto di lanciare un nuovo segnale al suo ex fidanzato.

Riccardo Guarnieri: il messaggio di Ida Platano dopo Uomini e Donne non passa inosservato

Ida Platano, nonostante abbia più volte chiarito a Uomini e Donne, che a settembre porterà in scena un Trono Over completamente rivoluzionato, che ha voluto metterci una pietra sopra Riccardo Guarnieri, accusandola di averla soltanto preso in giro e di aver giocato con i suoi sentimenti, sembrerebbe però aver cambiato idea.

Un suo recente gesto sui social lascia poco spazio all’immaginazione in quanto ha pubblicato alcuni estratti della sua recente intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin e ha scelto di accompagnare a queste immagini una canzone davvero molto importante: Fai Rumore di Diodato.

Questa canzone non è stata scelta a cuor leggero, in quanto i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene che questo pezzo era stato usato proprio dal cavaliere durante la sua proposta di matrimonio ed è la stessa che lo ha fatto crollare quando l’ha risentita negli studi Elios di Roma.

Ida Platano ha lanciato un segnale a Riccardo Guarnieri, ma questo basterà per fargli cambiare idea e darle una nuova chance?